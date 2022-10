4. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Niederwil gegen Juventina Wettingen – Später Siegtreffer Überraschung bei Niederwil gegen Juventina Wettingen: Der Tabellenzwölfte (Niederwil) hat am Mittwoch zuhause den Tabellensiebten 3:2 besiegt.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Niederwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 89. Minute war Yannick Erni.

In der 47. Minute hatte Antonio Girolimetto zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 53. Minute, als Oliver Raimann für Niederwil traf. Simon Matter schoss Juventina Wettingen in der 65. Minute zur 2:1-Führung. Zum Ausgleich für Niederwil traf Dani Danielov Tringov in der 88. Minute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Juventina Wettingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 9. Niederwil hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Niederwil geht es in einem Heimspiel gegen KF Liria (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Für Juventina Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 7. Juventina Wettingen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Juventina Wettingen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mellingen 2 (Rang 14). Das Spiel findet am Sonntag (30. Oktober) statt (16.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Juventina Wettingen 1b 3:2 (0:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 47. Antonio Girolimetto 0:1. 53. Oliver Raimann 1:1. 65. Simon Matter 1:2. 88. Dani Danielov Tringov 2:2. 89. Yannick Erni 3:2. – Niederwil: Linus Dubach, Yusuf Capan, Onur Gören, Robin Gisler, Henrique Medeiros Saturno, Raul Tarrio Abreu, Dani Danielov Tringov, Alessio Saporito, Oliver Raimann, Yuri Gigliotti, Yannick Erni. – Juventina Wettingen: Igor Josipovic, Denis Mulaj, Claudio Rausa, Ramon Fazio, Ladislav Blasko, Alexander Tsasakos, Simon Matter, Nikola Stanic, Peter Rajic, Antonio Barberio, Antonio Girolimetto. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

