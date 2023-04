3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Niederlenz gegen Othmarsingen – Miqueas Callo Weber mit drei Toren Überraschender Sieg für Niederlenz: Das Team auf Tabellenrang 11 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Othmarsingen (4. Rang) auswärts 3:1 geschlagen.

Den Auftakt machte Miqueas Callo Weber, der in der 20. Minute für Niederlenz zum 1:0 traf. Miqueas Callo Weber war es auch, der in der 40. Minute Niederlenz weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Kaliston Thiruchelvam sorgte in der 45. Minute für Othmarsingen für den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 80. Minute sorgte erneut Miqueas Callo Weber für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Niederlenz.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Niederlenz. Keine einzige Karte erhielt Othmarsingen.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Niederlenz. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 10. Für Niederlenz ist es der zweite Sieg in Serie. Niederlenz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Niederlenz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Schöftland 2 (Platz 13). Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 4. Für Othmarsingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Othmarsingen geht es auswärts gegen FC Gontenschwil (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 21. April statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Othmarsingen - FC Niederlenz 1:3 (1:2) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 20. Miqueas Callo Weber 0:1. 40. Miqueas Callo Weber 0:2. 45. Kaliston Thiruchelvam 1:2. 80. Miqueas Callo Weber 1:3. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Artan Lukaj, Manuel Bürgisser, Naveen Kirutharan, Kaliston Thiruchelvam, Justin Brahimaj, Marcel Villiger, Selim Kul, Albert Pjetri, Kristjan Bushaj. – Niederlenz: Loris Votta, Matthias Burkard, Avni Jusufi, Moreno Capuzzi, Leon Soprek, Serkan Sariyar, Miqueas Callo Weber, Senaid Keranovic, Noah Balakumar, Hussein Baalbaki, Jad Baalbaki. – Verwarnungen: 46. Senaid Keranovic, 61. Leon Soprek, 63. Avni Jusufi, 67. Hussein Baalbaki.

