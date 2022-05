3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Muri gegen Neuenhof Überraschender Sieg für Muri: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Dienstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Neuenhof (7. Rang) zuhause 3:1 geschlagen.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Michael Hohl für Muri. In der 12. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 13. Minute brachte Ajdin Bajric Muri mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Mit einem weiteren Tor erhöhte Ajdin Bajric für Muri auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten. Den Schlussstand stellte Florent Kabashi in der 80. Minute her, als er für Neuenhof auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Muri erhielten Michael Stadelmann (78.) und Nemanja Papovic (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Neuenhof, Michele Fescina (67.) kassierte sie.

Muri rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 11. Muri hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muri spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Mellingen 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am Freitag (6. Mai) statt (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Für Neuenhof hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 7. Neuenhof hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Neuenhof spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wettingen 2 (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (6. Mai) (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Telegramm: FC Muri 2 - FC Neuenhof 1 3:1 (3:0) - Brühl, Muri AG – Tore: 12. Michael Hohl 1:0. 13. Ajdin Bajric 2:0. 21. Ajdin Bajric 3:0. 80. Florent Kabashi 3:1. – Muri: Nicolas Hofer, Michael Stadelmann, Nicolas Stierli, Mathis Stutz, Michael Spielmann, Kastriot Tafa, Michael Hohl, Ajdin Bajric, Nelson Afulike, Loris Völker, Noaim Bayazi. – Neuenhof: Predrag Petrovic, Bljerim Nuhija, Florent Kabashi, Varis Xhemaili, Enrico Toma Turrion, Jan Voser, Kreshnik Avdyli, Shkumbin Shala, Miguel Weber, Kristian Hili, Irfan Ponik. – Verwarnungen: 67. Michele Fescina, 78. Michael Stadelmann, 90. Nemanja Papovic.

