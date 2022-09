4. Liga, Gruppe 3 Überraschungssieg für Liria gegen Bünz-Maiengrün Liria hat am Samstag gegen Bünz-Maiengrün die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team, und das gleich mit 4:0.

(chm)

Atdhe Hasanramaj schoss Liria in der 10. Minute zur 1:0-Führung. Liria baute die Führung in der 27. Minute (Aid Murati) weiter aus (2:0). Meriton Orana baute in der 71. Minute die Führung für Liria weiter aus (3:0). Das Tor war ein Penalty. In der 90. Minute baute der gleiche Meriton Orana die Führung für Liria weiter aus.

Gelbe Karten gab es bei Liria für Lirian Shala (35.) und Enis Gjuraj (46.). Gelbe Karten gab es bei Bünz-Maiengrün für Patrick Meyer (32.) und Gian Schlegel (82.).

Liria machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 7. Liria hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Liria spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Merenschwand 1a (Platz 9). Diese Begegnung findet am Dienstag (27. September) statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Nach der Niederlage büsst Bünz-Maiengrün zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Bünz-Maiengrün erstmals wieder. Bünz-Maiengrün verlor zudem erstmals zuhause.

Bünz-Maiengrün spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mellingen 2 (Rang 14). Die Partie findet am 4. Oktober statt (20.15 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Telegramm: KF Liria - FC Bünz-Maiengrün 4:0 (2:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 10. Atdhe Hasanramaj 1:0. 27. Aid Murati 2:0. 71. Meriton Orana (Penalty) 3:0.90. Meriton Orana 4:0. – Liria: Markus Fries, Mergim Reka, Enis Gjuraj, Lirian Shala, Edion Cikaqi, Ervin Ilazaj, Meriton Orana, Indrit Rrafshi, Jon Koliqi, Atdhe Hasanramaj, Aid Murati. – Bünz-Maiengrün: Emanuel Carlino, Gian Jurt, Patrick Meyer, Francesco Michienzi, Mattia Koch, Lukas Geissmann, Sergio Lüthi, Timon Obi, Kieran Hyde, Jan Ostgen, Matthias Landolt. – Verwarnungen: 32. Patrick Meyer, 35. Lirian Shala, 46. Enis Gjuraj, 82. Gian Schlegel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 23:30 Uhr.

