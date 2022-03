2. Liga AFV Überraschungssieg für Kölliken gegen Sarmenstorf – Endrit Elezaj trifft zum Sieg Kölliken hat am Samstag gegen Sarmenstorf die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 11 Minuten: Das Skore eröffnete Alain Schultz in der 9. Minute. Er traf für Sarmenstorf zum 1:0. Kölliken glich in der 14. Minute durch Rafed Bayazi aus. In der 20. Minute schoss Endrit Elezaj Kölliken in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Kölliken kassierte sechs gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarmenstorf für Denis Dubler (5.) und Alain Schultz (93.).

Mit dem Sieg rückt Kölliken um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Kölliken hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Fislisbach (Platz 10) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Sarmenstorf gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Nach drei Siegen in Serie verliert Sarmenstorf erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Sarmenstorf zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 15.-platzierte FC Gontenschwil. Diese Begegnung findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Kölliken - FC Sarmenstorf 2:1 (2:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 9. Alain Schultz 0:1. 14. Rafed Bayazi 1:1. 20. Endrit Elezaj 2:1. – Kölliken: Lenny Hofer, Alessandro Titone, Mateo Trgo, Nestor Ebobisse Molly, Veimar Andres Sinisterra Vente, Endrit Elezaj, Omid Jafari, Bozo Predojevic, Dino Plazibat, Albert Marku, Rafed Bayazi. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Fabian Winkler, Markus Dubler, Fabian Burkard, Markus Wyss, Denis Dubler, Michael Stutz, Fabio Huber, Alain Schultz. – Verwarnungen: 5. Denis Dubler, 31. Alessandro Titone, 42. Mateo Trgo, 66. Endrit Elezaj, 72. Omid Jafari, 80. Veimar Andres Sinisterra Vente, 89. Deniz Selimi, 93. Alain Schultz.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Fislisbach 1:0, FC Kölliken - FC Sarmenstorf 2:1, FC Gontenschwil - FC Niederwil 0:4, FC Gränichen - FC Wettingen 0:1, FC Oftringen - FC Küttigen 0:3, FC Brugg - FC Menzo Reinach 3:0, FC Wohlen 2 - FC Suhr 2:5

Tabelle: 1. FC Windisch 16 Spiele/37 Punkte (46:23). 2. FC Sarmenstorf 16/36 (44:17), 3. FC Brugg 16/30 (32:25), 4. FC Wohlen 2 16/29 (34:28), 5. FC Suhr 16/28 (39:30), 6. FC Schönenwerd-Niedergösgen 16/27 (37:33), 7. FC Lenzburg 16/26 (26:22), 8. FC Menzo Reinach 16/25 (27:31), 9. FC Wettingen 16/25 (37:28), 10. FC Fislisbach 16/21 (32:32), 11. FC Kölliken 16/19 (34:50), 12. FC Oftringen 16/18 (41:37), 13. FC Küttigen 16/14 (31:39), 14. FC Niederwil 16/12 (24:45), 15. FC Gontenschwil 16/11 (24:45), 16. FC Gränichen 16/7 (15:38).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2022 21:20 Uhr.