2. Liga AFV Überraschungssieg für Klingnau gegen Lenzburg – Entscheidung in der Schlussminute Klingnau hat am Freitag gegen Lenzburg die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team 5:4.

(chm)

Zu keinem Zeitpunkt des Spiels war ein Team mit mehr als einem Tor Abstand in Vorsprung. Der Siegestreffer für Klingnau fiel in der 90. Minute durch Dario Branco Ferreira.

Doch von vorne: Das Skore eröffnete Anto Gudelj in der 17. Minute. Er traf für Klingnau zum 1:0. In der 20. Minute traf Lelo Toni für Lenzburg zum 1:1-Ausgleich. In der 42. Minute gelang Milos Ivanovic der Führungstreffer zum 2:1 für Klingnau.

Gleichstand stellte Fidan Tafa durch seinen Treffer für Lenzburg in der 59. Minute her. In der 67. Minute war es an Valentin Gashi, Lenzburg 3:2 in Führung zu bringen. In der 70. Minute traf Tobias Merki für Klingnau zum 3:3-Ausgleich.

Das Tor von Anto Gudelj in der 73. Minute bedeutete die 4:3-Führung für Klingnau. Gleichstand stellte Lelo Toni durch seinen Treffer für Lenzburg in der 80. Minute her. In den Schlussminuten machte Dario Branco Ferreira alles klar. Sein Treffer in der 90. Minute zum 5:4 sicherte Klingnau den Sieg.

Die längste Zeit stand das Spiel unentschieden, nämlich während 60 Minuten. Klingnau führte das Spiel 27 Minuten an, Lenzburg lag drei Minuten vorne.}

Im Spiel gab es total acht Karten. Klingnau kassierte vier gelbe Karten. Lenzburg kassierte vier gelbe Karten.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Klingnau eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.4 pro Spiel. Das bedeutet, dass Klingnau die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Klingnau um einen Platz nach vorne. Zwölf Punkte bedeuten Rang 12. Klingnau hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Rothrist kriegt es Klingnau im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 6. April statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Für Lenzburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Lenzburg hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Brugg (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (5. April) (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Klingnau - FC Lenzburg 5:4 (2:1) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 17. Anto Gudelj 1:0. 20. Lelo Toni 1:1. 42. Milos Ivanovic 2:1. 59. Fidan Tafa 2:2. 67. Valentin Gashi 2:3. 70. Tobias Merki 3:3. 73. Anto Gudelj 4:3. 80. Lelo Toni 4:4. 90. Dario Branco Ferreira 5:4. – Klingnau: Robin Süess, Dario Branco Ferreira, Tomislav Iliev, Tobias Merki, Semavat Seferi, Milos Ivanovic, Oruc Teke, Atanas Angelov, Bryan Sleiman, Anto Gudelj, Paulo Arias. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Nils Suter, Matija Randjelovic, Dominik Gisler, Nedim Keranovic, Dominic Siegenthaler, Valentin Gashi, Lelo Toni, Fidan Tafa, Mehmet Chupi. – Verwarnungen: 22. Matija Randjelovic, 25. Nedim Keranovic, 43. Milos Ivanovic, 43. Anto Gudelj, 45. Valentin Gashi, 66. Paulo Arias, 67. Emanuele Mezzancella, 75. Semavat Seferi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.04.2023 17:02 Uhr.