3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Kappelerhof gegen Mellingen – Siegtreffer durch Besnik Krasniqi Kappelerhof hat am Freitag gegen Mellingen die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Kappelerhof das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 80. Minute war Besnik Krasniqi.

In der 5. Minute hatte Berat Haxha zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Er verwertete einen Elfmeter. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 35, als Besnik Krasniqi für Kappelerhof erfolgreich war. Per Penalty traf Andreas Etter in der 48. Minute zur 2:1-Führung für Mellingen. Gleichstand stellte Marcel Rüegg durch seinen Treffer für Kappelerhof in der 60. Minute her.

Bei Kappelerhof erhielten Astrit Markaj (22.), Marcel Rüegg (41.) und Getoart Himaj (73.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Mellingen für Ramon Heldner (74.) und Patrick Bätschmann (91.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.1 Toren pro Spiel ist Kappelerhof bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Kappelerhof bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 7. Kappelerhof hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Kappelerhof in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Erlinsbach 1b. Die Partie findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Trotz der Niederlage bleibt Mellingen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 52 Punkte auf dem Konto. Nach drei Siegen in Serie verliert Mellingen erstmals wieder.

Mellingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Niederwil (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (30. Mai) (20.15 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Kappelerhof - FC Mellingen 3:2 (1:1) - Stadion ESP, Baden – Tore: 5. Berat Haxha (Penalty) 0:1.35. Besnik Krasniqi 1:1. 48. Andreas Etter (Penalty) 1:2.60. Marcel Rüegg 2:2. 80. Besnik Krasniqi 3:2. – Kappelerhof: Elvir Fejzuli, Arbnor Gjokaj, Aron Marighetti, Amin Bedzeti, Burim Zeqiraj, Riccardo Flury, Marcel Rüegg, Robert Nikollbibaj, Astrit Markaj, Meriton Shabani, Besnik Krasniqi. – Mellingen: Pascal Duss, Pascal Gisi, Bruno Moraes, Burim Haxha, Arjanit Kabashaj, Fabian Gisi, Berat Haxha, Ramon Heldner, Rafael Müller, Philipp Müller, Andreas Etter. – Verwarnungen: 22. Astrit Markaj, 41. Marcel Rüegg, 73. Getoart Himaj, 74. Ramon Heldner, 91. Patrick Bätschmann.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.05.2023 16:33 Uhr.