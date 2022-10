4. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Entfelden gegen Zofingen – Siegtreffer durch Roman Hägi Überraschender Sieg für Entfelden: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Zofingen (2. Rang) zuhause 2:1 geschlagen.

Zunächst musste Entfelden einen Rückstand hinnehmen: In der 2. Minute traf Mike Egli für Zofingen zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von zehn Minuten schaffte Entfelden aber die Wende. Verantwortlich war Roman Hägi, der in der 40. Minute zuerst den Ausgleich erzielte und dann in der 50. Minute auch gleich zum Sieg traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Entfelden sah Seleiman Ghulam (87.) die rote Karte. Gelb erhielt Seleiman Ghulam (80.). Eine Verwarnung gab es für Zofingen, nämlich für Robin Erni (87.).

Keine Änderung in der Tabelle für Entfelden: Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Entfelden hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen HNK Adria Aarau (Platz 14). Das Spiel findet am Mittwoch (2. November) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Nach der Niederlage büsst Zofingen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 4. Zofingen hat bisher achtmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Zofingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Entfelden 2 - SC Zofingen 2a 2:1 (1:1) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 2. Mike Egli 0:1. 40. Roman Hägi 1:1. 50. Roman Hägi 2:1. – Entfelden: Remo Kugler, Sinschaar Be Kescho, Hamdija Malagic, Hamza Osmanovic, Pascal Stierli, Adriano Carlucci, Mathis Pichler, Davide Procopio, Dario Schaller, Roman Hägi, David Boner. – Zofingen: Reto Bossard, Marik Sommer, Dominik Siegrist, Damiano Arturi, Fidan Kastrati, Robin Erni, Mike Egli, Hajrush Kadrijaj, Fabian Fessler, Fabian Kaufmann, Christoph Spring. – Verwarnungen: 80. Seleiman Ghulam, 87. Robin Erni – Ausschluss: 87. Seleiman Ghulam.

