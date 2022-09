3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Buchs gegen Küttigen – Entscheidung in der Schlussminute Buchs hat am Freitag gegen Küttigen die Überraschung geschafft: Die siebtplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 3:2.

(chm)

Rafed Bayazi eröffnete in der 36. Minute das Skore, als er für Buchs das 1:0 markierte. Fadri Bieri glich in der 55. Minute für Küttigen aus. Es hiess 1:1. Küttigen ging in der 67. Minute 2:1 in Führung, als Dalibor Vasic ins eigene Tor traf.

Gleichstand war in der 89. Minute hergestellt: Riccardo Neumann traf für Buchs. Riccardo Neumann war auch gleich für die 3:2-Führung (92. Minute) für Buchs verantwortlich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Buchs, nämlich für Bera Akteke (91.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Küttigen, Tobias Schmid (93.) kassierte sie.

In der Regel kassiert Küttigen nicht so viele Tore wie gegen Buchs. Die total 10 Gegentore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.2 Toren pro Match (Rang 2).

Buchs machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 3. Buchs hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Buchs siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Othmarsingen. Diese Begegnung findet am Mittwoch (28. September) statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Nach der Niederlage büsst Küttigen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 4. Küttigen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Küttigen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Beinwil am See. Die Partie findet am 30. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Buchs - FC Küttigen 1b 3:2 (1:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 36. Rafed Bayazi 1:0. 55. Fadri Bieri 1:1. 67. Eigentor (Dalibor Vasic) 1:2.89. Riccardo Neumann 2:2. 92. Riccardo Neumann 3:2. – Buchs: Rajko Abadzic, Luca Aebli, Dalibor Vasic, Sven Nussbaumer, Marc Grütter, Riccardo Neumann, Jens Wüthrich, Luka Vuleta, Bera Akteke, Rafed Bayazi, Loris Cataldo. – Küttigen: Alessandro Gygax, Yanik Wehrli, Elia Vinci, Gabriel Simic, Joel Blattner, Nobel Merhawi, Thilo Günthart, Fadri Bieri, Aleks Spasojevic, Amanuel Efson, Gaetano Melfa. – Verwarnungen: 91. Bera Akteke, 93. Tobias Schmid.

