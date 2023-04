2. Liga AFV Überraschungssieg für Brugg gegen Suhr – Malsor Osmani mit drei Toren Brugg hat am Samstag gegen Suhr die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team, und das gleich mit 5:0.

Malsor Osmani traf in der 38. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Brugg. Mit einem weiteren Tor sorgte Malsor Osmani in der 56. Minute für das 2:0 für Brugg. Nur zwei Minuten später traf Malsor Osmani erneut, so dass es in der 58. Minute 3:0 für Brugg hiess.

Milijan Micic baute in der 70. Minute die Führung für Brugg weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Kristijan Drobnjak, der in der 80. Minute die Führung für Brugg auf 5:0 ausbaute.

Bei Suhr sah Emir Sinanovic (15.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Sven Käser (20.), Ömer Yelli (20.) und Timo Klaus (82.). Die einzige gelbe Karte bei Brugg erhielt: Fabio Berz (48.)

Dass Brugg gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 19 Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Brugg die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 12 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Brugg unverändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 12. Brugg hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Brugg siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel kriegt es Brugg auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schönenwerd-Niedergösgen. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Nach der Niederlage büsst Suhr einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 36 Punkten auf Rang 4. Für Suhr war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Suhr auswärts mit FC Menzo Reinach (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Dienstag (2. Mai) statt (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Brugg - FC Suhr 5:0 (1:0) - Stadion Au, Brugg – Tore: 38. Malsor Osmani 1:0. 56. Malsor Osmani 2:0. 58. Malsor Osmani 3:0. 70. Milijan Micic 4:0. 80. Kristijan Drobnjak 5:0. – Brugg: Raphael Büttikofer, Yannik Wiederkehr, Fabio Berz, Rico Schönenberger, Lars Schwarz, Kristian Ndau, Noël Hottinger, Mert Dagli, Stefan Jovanovic, Mike Hüsler, Malsor Osmani. – Suhr: Adis Imsirovic, Angelo Petralito, Thomas Wernli, Gabriell Berisha, Steve Ejims, Diego de Faveri, Ahmet Ceker, Rocco Costantino, Emir Sinanovic, Sven Käser, Noaim Bayazi. – Verwarnungen: 20. Sven Käser, 20. Ömer Yelli, 48. Fabio Berz, 82. Timo Klaus – Ausschluss: 15. Emir Sinanovic.

