3. Liga, Gruppe 2 Überraschungssieg für Bremgarten gegen Villmergen Überraschung bei Bremgarten gegen Villmergen: Der Tabellenachte (Bremgarten) hat am Samstag auswärts den Tabellendritten 3:1 besiegt.

Das Skore eröffnete Luca Blumer in der 25. Minute. Er traf für Bremgarten zum 1:0. Almir Pnishi erhöhte in der 35. Minute zur 2:0-Führung für Bremgarten. Davide Prati sorgte in der 71. Minute für Villmergen für den Anschlusstreffer zum 1:2. Das letzte Tor der Partie fiel in der 72. Minute, als Sven Trottmann für Bremgarten auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Villmergen erhielten Noah Haussener (34.) und Sandro Koch (45.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Bremgarten, nämlich für Nicola Sauter (85.).

Die Offensive von Bremgarten hat bislang häufig überzeugt: In 19 Spielen hat sie total 48 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.5 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Bremgarten um einen Platz nach vorne. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Bremgarten hat bisher achtmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Bremgarten daheim mit FC Döttingen (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 1. Mai statt (14.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 3. Villmergen hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Villmergen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Mutschellen 2. Das Spiel findet am 1. Mai statt (13.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: FC Villmergen 1 - FC Bremgarten 1 1:3 (0:2) - Badmatte, Villmergen – Tore: 25. Luca Blumer 0:1. 35. Almir Pnishi 0:2. 71. Davide Prati 1:2. 72. Sven Trottmann 1:3. – Villmergen: Dominik Weber, Diogo Calixto Antunes, Pascal Rummel, Pascal Meyer, Noah Haussener, Janis Racis, Edmond Selimi, Arijan Gashi, Davide Prati, Sandro Koch, Marco Sanvido. – Bremgarten: Fabio Russo, Burim Zeqiraj, Almir Pnishi, Tihomir Grabovica, Sven Wertli, Halil Hoxhaj, Nicola Sauter, Timo Jenni, David Brun, Blerim Pnishi, Luca Blumer. – Verwarnungen: 34. Noah Haussener, 45. Sandro Koch, 85. Nicola Sauter.

