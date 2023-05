3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Beinwil am See gegen Gontenschwil – Matteo Pitzalis trifft zum Sieg Beinwil am See hat am Samstag gegen Gontenschwil die Überraschung geschafft: Die 13.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das achtklassierte Team 2:1.

Beinwil am See geriet zunächst in Rückstand, als Roman Holenstein in der 9. Minute die zwischenzeitliche Führung für Gontenschwil gelang. In der 27. Minute glich Beinwil am See jedoch aus und ging in der 72. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Matteo Pitzalis.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Gontenschwil sah Roman Holenstein (34.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Roman Holenstein (23.), Tobias Bucher (72.) und Nikola Kolevski (75.). Gelbe Karten gab es bei Beinwil am See für John Broder (77.) und Matteo Pitzalis (84.).

Keine Änderung in der Tabelle für Beinwil am See: Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 13. Beinwil am See hat bisher sechsmal gewonnen, 14mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem siebtplatzierten FC Entfelden kriegt es Beinwil am See im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Nach der Niederlage büsst Gontenschwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 9. Gontenschwil hat bisher achtmal gewonnen, elfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Schöftland 2 (Platz 12). Die Partie findet am 2. Juni statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Gontenschwil 2:1 (1:1) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 9. Roman Holenstein 0:1. 27. Matteo Pitzalis 1:1. 72. Matteo Pitzalis 2:1. – Beinwil am See: Steven Schmid, Noah Speck, Raffael Lauber, Fabian Merz, Luigi Malagnino, Tim Fessler, Philip Amrein, Matteo Pitzalis, Dario Holliger, Bruno Merz, Omer Jasari. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Dario Di Donato, Simon Hirt, Rafael Eglauf, Tarik Habibija, Roman Holenstein, Arian Dzemaili, Michael Von Gunten. – Verwarnungen: 23. Roman Holenstein, 72. Tobias Bucher, 75. Nikola Kolevski, 77. John Broder, 84. Matteo Pitzalis – Ausschluss: 34. Roman Holenstein.

