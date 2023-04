3. Liga, Gruppe 1 Überraschungssieg für Beinwil am See gegen Buchs – Siegesserie von Buchs gebrochen Überraschender Sieg für Beinwil am See: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Dienstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Buchs (4. Rang) zuhause 2:0 geschlagen.

Bereits in der 10. Minute traf Noah Speck zum 1:0. In der 96. Minute schoss Bruno Merz Beinwil am See mittels Elfmeter zur 2:0-Führung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Beinwil am See erhielt: Fabian Merz (37.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Rajko Abadzic (96.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Beinwil am See: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 12. Beinwil am See hat bisher viermal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Beinwil am See wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Rupperswil, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (28. April) (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 4. Buchs hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Buchs auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Gränichen. Diese Begegnung findet am Samstag (29. April) statt (18.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Beinwil am See - FC Buchs 2:0 (1:0) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 10. Noah Speck 1:0. 96. Bruno Merz (Penalty) 2:0. – Beinwil am See: Steven Schmid, Dario Holliger, Raffael Lauber, Fabian Merz, Luigi Malagnino, Noah Speck, Matteo Pitzalis, Dilet Wolday, Sertan Kanik, Bruno Merz, Omer Jasari. – Buchs: Rajko Abadzic, Michael Van Den Broeck, Rafael Singy, Luca Aebli, Marc Grütter, Daniele D Ovidio, Christian Knecht, Ismael Liuzzi, Dalibor Vasic, Jens Wüthrich, Jonathan Frey. – Verwarnungen: 37. Fabian Merz, 96. Rajko Abadzic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.04.2023 22:44 Uhr.