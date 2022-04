4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Türkiyemspor holt sich drei Punkte gegen Buchs Türkiyemspor behielt im Spiel gegen Buchs am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Den Auftakt machte Süleyman Sahil, der in der 26. Minute für Türkiyemspor zum 1:0 traf. Türkiyemspor baute die Führung in der 61. Minute (Özgür Koçan) weiter aus (2:0). Türkiyemspor erhöhte in der 63. Minute seine Führung durch Semih Akcaoglu weiter auf 3:0. Kristijan Drobnjak sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Buchs: er traf in der 83. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Buchs sah Lazar Vuceljic (94.) die rote Karte. Gelb erhielt Lazar Vuceljic (91.). Keine einzige Karte erhielt Türkiyemspor.

Türkiyemspor verbessert sich in der Tabelle von Rang 14 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Türkiyemspor hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Türkiyemspor wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Villmergen 2b, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Buchs steht in der Tabelle neu auf Rang 14 (zuvor: 11). Das Team hat einen Punkt. Für Buchs war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Buchs verlor zudem erstmals zuhause.

Mit dem sechstplatzierten FC Veltheim AG kriegt es Buchs als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Türkiyemspor 1 - FC Buchs 2 3:1 (1:0) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 26. Süleyman Sahil 1:0. 61. Özgür Koçan 2:0. 63. Semih Akcaoglu 3:0. 83. Kristijan Drobnjak 3:1. – Türkiyemspor: Yasin Mert Uysal, Ridvan Bolanyig, Tugay Tugan, Onur Cihan, Firat Benli, Ertugrul Karakelle, Süleyman Sahil, Atakan Baysal, Mazlum Özdemir, Semih Akcaoglu, Özgür Koçan. – Buchs: Raphael Lüscher, Tayyib Köroglu, Kevin Hunziker, Alessio Lagetto, Nishan Chandrabala, Mehmet Kurtulan, Kristijan Drobnjak, Kevin Lenzin, Stefan Jovic, Sharuyan Loganathan, Severin Seyfried. – Verwarnungen: 91. Lazar Vuceljic – Ausschluss: 94. Lazar Vuceljic.

