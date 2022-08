3. Liga, Gruppe 2 Turgi verliert gegen Seriensieger Bremgarten Bremgarten reiht Sieg an Sieg: Gegen Turgi hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Turgi: Dennis Burger brachte seine Mannschaft in der 28. Minute 1:0 in Führung. Vinicius Figueiredo Dias glich in der 49. Minute für Bremgarten aus. Es hiess 1:1. In der 55. Minute gelang Tihomir Grabovica der Führungstreffer zum 2:1 für Bremgarten.

Per Penalty erhöhte Sizai Morina in der 67. Minute zum 3:1 für Bremgarten. Bremgarten erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Blerim Pnishi weiter auf 4:1. Den Schlussstand stellte Rinor Hoxha in der 90. Minute her, als er für Turgi auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Turgi erhielten Daniel Züfle (54.) und Rinor Hoxha (79.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Bremgarten, nämlich für Halil Hoxhaj (64.).

In seiner Gruppe hat Bremgarten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 10 Tore in drei Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Turgi kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Bremgarten verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Bremgarten hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Bremgarten bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Mellingen. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

In der Tabelle verliert Turgi Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat zwei Punkte. Für Turgi ist es bereits die erste Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Turgi gingen unentschieden aus.

Für Turgi geht es auswärts gegen FC Erlinsbach 1b (Platz 14) weiter. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Turgi - FC Bremgarten 2:4 (1:0) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 28. Dennis Burger 1:0. 49. Vinicius Figueiredo Dias 1:1. 55. Tihomir Grabovica 1:2. 67. Sizai Morina (Penalty) 1:3.70. Blerim Pnishi 1:4. 90. Rinor Hoxha 2:4. – Turgi: Philipp Nahm, Daniel Züfle, Dardan Ramoja, Massimiliano Cafaro, Elbasan Lubishtani, Luca Weik, Dennis Burger, Granit Terbunja, Michael James Browne, Helder Lourenco Silva, Stefan Wink. – Bremgarten: Muhamed Kastrati, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Burim Zeqiraj, Yves Furrer, Luca Blumer, Kim Weiss, Faik Pnishi, Vinicius Figueiredo Dias, Blerim Pnishi. – Verwarnungen: 54. Daniel Züfle, 64. Halil Hoxhaj, 79. Rinor Hoxha.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 23:11 Uhr.