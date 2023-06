3. Liga, Gruppe 2 Turgi sorgt bei Neuenhof für Überraschung – Stefan Wink mit Last-Minute-Treffer Überraschender Sieg für Turgi: Das Team auf Tabellenrang 13 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Neuenhof (3. Rang) zuhause 3:2 geschlagen.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Turgi das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 94. Minute war Stefan Wink.

Massimo Montalto hatte davor in der 2. Minute zum 1:0 für Turgi getroffen. Zum Ausgleich für Neuenhof traf Alessandro Bianchi in der 23. Minute. In der 36. Minute gelang Florian Hofmann der Führungstreffer zum 2:1 für Neuenhof. Massimo Montalto glich in der 71. Minute für Turgi aus. Es hiess 2:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Turgi erhielten Kevin Bamberger (61.) und Daniel Züfle (76.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Neuenhof erhielt: Alessio Grassia (83.)

Keine Änderung in der Tabelle für Turgi: Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 13. Turgi hat bisher dreimal gewonnen, 13mal verloren und zehnmal unentschieden gespielt.

Für Turgi ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Neuenhof hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 51 Punkten auf Rang 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Neuenhof erstmals wieder. Neuenhof verlor zudem erstmals zuhause.

Für Neuenhof ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Turgi - FC Neuenhof 3:2 (1:2) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 2. Massimo Montalto 1:0. 23. Alessandro Bianchi 1:1. 36. Florian Hofmann 1:2. 71. Massimo Montalto 2:2. 94. Stefan Wink 3:2. – Turgi: Elia Steffen, Kevin Bamberger, Daniel Züfle, Michael James Browne, Lian Mavrik, Helder Lourenco Silva, Daniel Tschopp, Pascal Knall, Marcel Kramp, Massimo Montalto, Stefan Wink. – Neuenhof: Alpay Inaner, Stefano Imbrogno, Stefano Pompa, Bljerim Nuhija, Alessio Grassia, Alessandro Bianchi, Kreshnik Avdyli, Artan Bytyqi, Florian Hofmann, Shkumbin Shala, Irfan Ponik. – Verwarnungen: 61. Kevin Bamberger, 76. Daniel Züfle, 83. Alessio Grassia.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.06.2023 23:50 Uhr.