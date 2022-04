4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Turgi setzt Siegesserie auch gegen Windisch fort Turgi setzt seine Siegesserie auch gegen Windisch fort. Das 3:1 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Das erste Tor der Partie erzielte Stefan Wink für Turgi. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Granit Terbunja erhöhte in der 24. Minute zur 2:0-Führung für Turgi. Turgi erhöhte in der 65. Minute seine Führung durch Stefan Wink weiter auf 3:0. Ein Eigentor (Dennis Burger) in Minute 89 eine Verkürzung des Rückstands von Windisch auf 1:3.

Gelbe Karten gab es bei Turgi für Granit Terbunja (57.), Stefan Wink (65.) und Roger Grosswiler (89.). Eine Verwarnung gab es für Windisch, nämlich für Sinthuyan Ravindrarajah (92.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.2 Toren pro Spiel ist Turgi bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Windisch ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.6 (Rang 11).

In der Tabelle liegt Turgi weiterhin auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Turgi hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Turgi spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Bünz-Maiengrün 1 (Rang 7). Das Spiel findet am 23. April statt (17.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Für Windisch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Windisch hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Für Windisch geht es in einem Heimspiel gegen FC Muri 3 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Turgi 1a - FC Windisch 2 3:1 (2:0) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 13. Stefan Wink 1:0. 24. Granit Terbunja 2:0. 65. Stefan Wink 3:0. 89. Eigentor (Dennis Burger) 3:1. – Turgi: Philipp Nahm, Daniel Züfle, Pascal Moor, Massimiliano Cafaro, Dennis Burger, Dardan Ramoja, Pascal Knall, Roger Grosswiler, Kishanth Mahendran, Granit Terbunja, Stefan Wink. – Windisch: Dario Accardi, Dario Valentino, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Aziz Türkoglu, Sabarees Chandran, Rafael Jakob, Nikola Tasic, Eduard Lleshaj, Ivan Battista, Adriel Batista. – Verwarnungen: 57. Granit Terbunja, 65. Stefan Wink, 89. Roger Grosswiler, 92. Sinthuyan Ravindrarajah.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

