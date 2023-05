4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Turgi mit Unentschieden dank Eigentor von Schinznach Bad Im Spiel zwischen Turgi und Schinznach Bad gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

In der 23. Minute schoss Dzenis Hajrovic das 0:1. Es war ein Elfmeter. Zum Ausgleich für Turgi kam es durch ein Eigentor in der 64. Minute. Pechvogel war Kenan Mulic.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Turgi sah Tim Saner (98.) die rote Karte. Gelb erhielt Tim Saner (95.). Bei Schinznach Bad sah Kevin Vogelsang (60.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Schinznach Bad weitere fünf gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Turgi zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Defensive 6 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Turgi unverändert. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 6. Turgi hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Turgi spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Klingnau 2 (Rang 12). Das Spiel findet am Dienstag (9. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Das Unentschieden bringt Schinznach Bad in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit acht Punkten auf Rang 9. Schinznach Bad hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schinznach Bad zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Bremgarten 2. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (19.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Turgi 2 - FC Schinznach Bad 1:1 (0:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 23. Dzenis Hajrovic (Penalty) 0:1.64. Eigentor (Kenan Mulic) 1:1. – Turgi: Biagio Anzalone, Alexander Köhli, Cedric Peterhans, Tim Saner, Yaris Baumgartner, Noah Jappert, Levin Baumgartner, Alexander Warmerdam, Nicolo Vicari, Haniere Cunha Macedo, Andrea Utrio. – Schinznach Bad: Kenan Mulic, Philipp Weiser, Dzenis Hajrovic, Fabio Rondinelli, Mario Patrone, Yankuba Darboe, Giuseppe Ambrosio, Kevin Vogelsang, Dreni Shala, Argjend Guraziu, Karlo Hrzic. – Verwarnungen: 13. Giuseppe Ambrosio, 55. Mario Patrone, 60. Kevin Vogelsang, 62. Yankuba Darboe, 80. David Nrecaj, 95. Tim Saner – Ausschlüsse: 60. Kevin Vogelsang, 98. Tim Saner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.05.2023 21:53 Uhr.