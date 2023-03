4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Turgi mit Sieg gegen Muri – Siegtreffer durch Noah Jappert Turgi behielt im Spiel gegen Muri am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Turgi geriet zunächst in Rückstand, als Michael Spielmann in der 22. Minute die zwischenzeitliche Führung für Muri gelang. In der 46. Minute glich Turgi jedoch aus und ging in der 75. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Noah Jappert.

Gelbe Karten gab es bei Muri für Kagan Temircan (41.), Ardonis Shabani (70.) und Michael Spielmann (73.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Turgi, Andrea Utrio (38.) kassierte sie.

Nach dem ersten Spiel steht Turgi auf dem zweiten Rang. Für Turgi geht es auswärts gegen FC Fislisbach 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (1. April) (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Muri reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Mit dem fünftplatzierten FC Bremgarten 2 kriegt es Muri als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (1. April) statt (18.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Turgi 2 - FC Muri 2a 2:1 (1:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 22. Michael Spielmann 0:1. 46. Noah Jappert 1:1. 75. Noah Jappert 2:1. – Turgi: Luca Bronner, Yaris Baumgartner, Cedric Peterhans, Joel Jappert, Moritz Melliger, Noah Jappert, Levin Baumgartner, Sergio Passalacqua, Nicolo Vicari, Haniere Cunha Macedo, Andrea Utrio. – Muri: Yanick Hofer, Brayen Rosario Silva Galati, Ardonis Shabani, Sean Meier, Michael Spielmann, Enis Misini, Christian Schaad, Kagan Temircan, Nils Bruckhoff, Fabian Nikolovski, Fabian Nikaj. – Verwarnungen: 38. Andrea Utrio, 41. Kagan Temircan, 70. Ardonis Shabani, 73. Michael Spielmann.

