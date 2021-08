Frauen 3. Liga Turgi holt sich drei Punkte gegen Beinwil am See – Céline Karrer trifft zum Sieg Sieg für Turgi: Gegen Beinwil am See gewinnt das Team am Dienstag zuhause 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Turgi das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 80. Minute war Céline Karrer.

Julia Eichenberger hatte mit dem ersten Tor der Partie (7. Minut.) beinwil am See 1:0 in Führung gebracht. Zum Ausgleich für Turgi traf Amulia Kabamba Yombo in der 9. Minute. Julia Eichenberger schoss Beinwil am See in der 31. Minute zur 2:1-Führung. Der Ausgleich für Turgi fiel in der 75. Minute (Kimi Meier).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle verbessert sich Turgi von Rang 10 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Turgi hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Turgi auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Mutschellen. Zu diesem Spiel kommt es am 8. September (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

In der Tabelle liegt Beinwil am See weiterhin auf Rang 6. Das Team hat drei Punkte. Beinwil am See hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Beinwil am See auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Brugg. Das Spiel findet am Samstag (4. September) statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Turgi - FC Beinwil am See 3:2 (1:2) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 7. Julia Eichenberger 0:1. 9. Amulia Kabamba Yombo 1:1. 31. Julia Eichenberger 1:2. 75. Kimi Meier 2:2. 80. Céline Karrer 3:2. – Turgi: Fabienne Elsasser, Emanuela Ebi, Viviana Finzo, Janine Keller, Angeline Stecher, Florence Scheuber, Romina Stettler, Tabea Hasler, Lea Hirschi, Corinne Rufli, Amulia Kabamba Yombo. – Beinwil am See: Simona Ott, Doris Biljesko, Ria Meyer, Angelina Hintermann, Jana Bötschi, Melina Kunz, Oriana Schmid, Melina Seferovic, Luana Neukomm, Tina Lüscher, Julia Eichenberger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Brugg 3 Spiele/9 Punkte (13:1). 2. FC Mutschellen 3/9 (10:3), 3. FC Wohlen 1 3/6 (6:6), 4. FC Fislisbach 3/4 (7:6), 5. FC Muri 3/4 (4:3), 6. FC Beinwil am See 3/3 (5:6), 7. SC Seengen 3/3 (7:6), 8. FC Turgi 3/3 (3:10), 9. FC Lenzburg 3/1 (3:10), 10. FC Erlinsbach 2 3/1 (0:7).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 23:37 Uhr.