3. Liga, Gruppe 1 Torloses Unentschieden zwischen Adria Aarau und Beinwil am See Keinen Sieger und auch keine Tore hat es im Spiel Adria Aarau gegen Beinwil am See gegeben. Die Teams gehen mit je einem Punkt vom Platz.

(chm)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Leonard Mavraj von Adria Aarau erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Adria Aarau nicht verändert. Ein Punkt bedeuten Rang 12. Adria Aarau hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Adria Aarau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Othmarsingen 1 (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 12. September (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 8. Beinwil am See hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Beinwil am See daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Küttigen 2 (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: HNK Adria Aarau - FC Beinwil am See 1 0:0 (0:0) - Sportplatz Winkel, Rohr – keine Tore – Adria Aarau: Anto Pjanic, Marko Uletic, Tomislav Tipura, Gabriel Simic, Marijan Vuleta, Ilija Tipura, Mateo Sladoje, Mirel Mujakovic, Mihretab Tesfameskel, Leonard Mavraj, Albanik Salahi. – Beinwil am See: Lukas Kalt, Dario Holliger, Gabriel Jukic, Fabian Merz, Raffael Lauber, Ardian Zukaj, Tim Fessler, Brendon Samadraxha, Bruno Merz, Omer Jasari, Alain Baumann. – Verwarnungen: 92. Leonard Mavraj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: HNK Adria Aarau - FC Beinwil am See 1 0:0, FC Erlinsbach 1 - FC Rothrist 1 1:2, FC Rupperswil 1 - FC Buchs 1 1:3

Tabelle: 1. FC Buchs 1 5 Spiele/15 Punkte (12:5). 2. FC Entfelden 1 5/15 (21:4), 3. FC Rothrist 1 5/15 (17:2), 4. FC Frick 1b 4/12 (12:6), 5. FC Erlinsbach 1 5/9 (9:10), 6. FC Lenzburg 2 5/9 (11:7), 7. FC Küttigen 2 4/6 (6:8), 8. FC Beinwil am See 1 5/5 (10:10), 9. FC Seon 1 5/4 (11:14), 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (7:10), 11. SC Schöftland 2 5/3 (7:16), 12. HNK Adria Aarau 5/1 (2:18), 13. FC Rohr 1 4/0 (3:12), 14. FC Rupperswil 1 5/0 (5:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2021 22:43 Uhr.