3. Liga, Gruppe 1 Tore? Fehlanzeige - Buchs und Veltheim trennen sich 0:0 Keinen Sieger und auch keine Tore hat es im Spiel Buchs gegen Veltheim gegeben. Die Teams gehen mit je einem Punkt vom Platz.

(chm)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Joël Mathys von Buchs erhielt in der 68. Minute die gelbe Karte.

Unverändert liegt Buchs auf Rang 9. Das Team hat fünf Punkte. Buchs hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Buchs spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Rupperswil (Platz 13). Diese Begegnung findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

In der Tabelle liegt Veltheim weiterhin auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Veltheim hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Veltheim daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Beinwil am See (Platz 11) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (6. September) (20.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Buchs - FC Veltheim AG 0:0 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – keine Tore – Buchs: Rajko Abadzic, Habtom Kiros, Sven Nussbaumer, Michael Van Den Broeck, Joël Mathys, Dalibor Vasic, Bera Akteke, Luka Vuleta, Laris Mrkaljevic, Jonathan Frey, Riccardo Neumann. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Michael Schumacher, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Pascal Zulauf, Cyrill Huber, Luca Grandi, Joshua Hächler, Tobias Kummer, Deyan Vetter, Philipp Kläy. – Verwarnungen: 68. Joël Mathys.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 17:33 Uhr.

