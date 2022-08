4. Liga, Gruppe 3 Tor von Timon Obi sichert Bünz-Maiengrün das Unentschieden gegen Rupperswil Das Resultat im Spiel zwischen Rupperswil und Bünz-Maiengrün lautet 1:1.

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Rupperswil das erste Tor der Partie gelang. Das 1:0 erzielte Denis Haliti in der 78. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Timon Obi traf in der 85. Minute für Rupperswil zum Ausgleich.

Rupperswil kassierte vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bünz-Maiengrün, Marco Bochicchio (90.) kassierte sie.

Unverändert liegt Rupperswil auf Rang 12. Das Team hat einen Punkt. Rupperswil hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rupperswil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Mellingen 2 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. September statt (19.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

In der Tabelle liegt Bünz-Maiengrün weiterhin auf Rang 11. Das Team hat zwei Punkte. Bünz-Maiengrün hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Bünz-Maiengrün geht es zuhause gegen FC Niederwil 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Bünz-Maiengrün 1:1 (0:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 78. Denis Haliti 1:0. 85. Timon Obi 1:1. – Rupperswil: Sven Aegerter, Adrijan Dvorani, Stefano Blatter, Patrick Goncalves Carvalho, Roger Häfliger, Luis Wyrsch, Raphael Aeberhard, Louis Vergari, Loris Raposo, Daniele Pezzuto, Simon Nievergelt. – Bünz-Maiengrün: Matthias Landolt, Gian Jurt, Ibrahim Gözcü, Francesco Michienzi, Mattia Koch, Luca Nauer, Lukas Geissmann, Patrick Meyer, Sergio Lüthi, Timon Obi, Bryan Wiederkehr. – Verwarnungen: 25. Louis Vergari, 72. Daniele Pezzuto, 76. Patrick Goncalves Carvalho, 90. Marco Bochicchio, 90. Denis Haliti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 21:40 Uhr.