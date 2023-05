4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Tor von Timon Obi sichert Bünz-Maiengrün das Unentschieden gegen Leibstadt Im Spiel zwischen Leibstadt und Bünz-Maiengrün gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Erst in der Schlussphase holte Bünz-Maiengrün einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Das erste Tor der Partie erzielte Manuel Tschamper für Bünz-Maiengrün. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Leibstadt fiel in der 70. Minute (Blendi Haxha). Edison Mulolli traf in der 83. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Leibstadt. In der 85. Minute traf Timon Obi für Bünz-Maiengrün zum 2:2-Ausgleich.

Bei Bünz-Maiengrün sah Luca Nauer (82.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Manuel Tschamper (31.) und Luca Nauer (50.). Bei Leibstadt erhielten Hasan Brkic (55.) und Blendi Ramadani (70.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Leibstadt den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.9 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Leibstadt sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Defensive 8 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Leibstadt nicht verändert. 16 Punkte bedeuten Rang 2. Leibstadt hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Leibstadt spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Falke Lupfig (Rang 14). Diese Begegnung findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Nach dem Unentschieden büsst Bünz-Maiengrün in der Tabelle ein und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 10. Das Team verliert damit einen Platz. Bünz-Maiengrün hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bünz-Maiengrün in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wettingen 2. Das Spiel findet am 20. Mai statt (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Telegramm: FC Leibstadt - FC Bünz-Maiengrün 2:2 (0:1) - Schlossfeld, Leibstadt – Tore: 13. Manuel Tschamper 0:1. 70. Blendi Haxha 1:1. 83. Edison Mulolli 2:1. 85. Timon Obi 2:2. – Leibstadt: Florian Bochsler, Argjent Berisha, Shqipdon Ramadani, Hasan Brkic, Blendi Haxha, Remo Di Marco, Besnik Golaj, Egzon Morina, Blendi Ramadani, Arlind Shala, Arianit Ibrahimi. – Bünz-Maiengrün: Matthias Landolt, Gian Jurt, Francesco Michienzi, Michael Hochstrasser, Luca Nauer, Mattia Koch, Patrick Meyer, Timon Obi, Jan Ostgen, Manuel Tschamper, Adrian Rohner. – Verwarnungen: 31. Manuel Tschamper, 50. Luca Nauer, 55. Hasan Brkic, 70. Blendi Ramadani – Ausschluss: 82. Luca Nauer.

