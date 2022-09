4. Liga, Gruppe 3 Tor von Simone Mezzancella sichert Lenzburg das Unentschieden gegen Muri 1:1 lautet das Resultat zwischen Lenzburg und Muri. Die Teams teilen sich die Punkte. Für Lenzburg ist es bereits das dritte Unentschieden in vier Spielen.Muri spielt schon zum dritte Mal in vier Spielen unentschieden.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Matthias Frick traf in der 55. Minute zum 0:1. Das Tor fiel per Elfmeter. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Simone Mezzancella traf in der 91. Minute für Muri zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Aycan Osma (51.) und Kevin Kläusli (54.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muri, David Meyer (51.) kassierte sie.

Unverändert liegt Lenzburg auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Lenzburg hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Lenzburg tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Bremgarten 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (6. September) (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

In der Tabelle liegt Muri weiterhin auf Rang 6. Das Team hat sechs Punkte. Muri hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Muri spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Seengen (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - FC Muri 2b 1:1 (0:0) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 55. Matthias Frick (Penalty) 0:1.91. Simone Mezzancella 1:1. – Lenzburg: Shane Clerici, Haris Medanovic, Kevin Kläusli, Alain Iseli, Laszlo Stutz, Daniel Fernandes Figo, Tim Schmid, Mattia Barbazza, Philipp Kohler, Simone Mezzancella, Aycan Osma. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Dario Engel, Tobias Stutzer, Fabrice Moser, Dimitri Etterlin, Livio Feuchter, Matthias Frick, Yannick Fischer, Joel Moser, Joel Fankhauser. – Verwarnungen: 51. Aycan Osma, 51. David Meyer, 54. Kevin Kläusli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.09.2022 14:09 Uhr.

