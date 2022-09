3. Liga, Gruppe 2 Tor von Silvan Otto sichert Küttigen das Unentschieden gegen Villmergen Sechs Tore sind zwischen Küttigen und Villmergen gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Küttigen in der 93. Minute.

Villmergen war zwischenzeitlich mit 3:1 (81. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 25. Minute erzielte Rilind Krasniqi für Villmergen die 2:1-Führung. Mit seinem Tor in der 81. Minute brachte Janis Racis Villmergen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Die 85. Minute brachte für Küttigen den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Janis Christ. Kurz vor Schluss, in der 93. Minute, traf Silvan Otto für Küttigen zum 3:3-Ausgleich. Er traf damit bereits zum zweiten Mal in der Partie.

Auch Küttigen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (4. Minute).

Küttigen lag zwar während deutlich mehr als der Hälfte des Spiels im Rückstand - Villmergen lag während 68 Minuten in Führung -, dennoch sicherte sich das Team noch einen Punkt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Villmergen erhielten Sandro Koch (28.) und Arijan Gashi (57.) eine gelbe Karte. Küttigen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Keine Änderung in der Tabelle für Küttigen: Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 5. Küttigen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Küttigen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Turgi. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (27. September) (20.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Das Unentschieden bringt Villmergen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit elf Punkten auf Rang 6. Villmergen hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Villmergen geht es in einem Heimspiel gegen SC Zurzach (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. September (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Küttigen 1a - FC Villmergen 3:3 (1:2) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 4. Silvan Otto 1:0. 15. Rilind Krasniqi 1:1. 25. Rilind Krasniqi 1:2. 81. Janis Racis 1:3. 85. Janis Christ 2:3. 93. Silvan Otto 3:3. – Küttigen: Ramon Grob, Fabian Geissberger, Cedric Schmid, Julijan Todorovic, Michael Stampfli, Janis Christ, Jan Rossi, Matteo Luongo, Tomislav Bajo, Silvan Otto, Patrick Russel Grogg. – Villmergen: Dominik Weber, Pascal Rummel, Patrick Burkard, Noah Haussener, Sven Fischbach, Edmond Selimi, Joël Roth, Sandro Koch, Jim Graf, Rilind Krasniqi, Arijan Gashi. – Verwarnungen: 28. Sandro Koch, 57. Arijan Gashi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 08:18 Uhr.

