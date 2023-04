4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Tor von Shkumbin Ajredini sichert Würenlos das Unentschieden gegen Juventina Wettingen Je ein Punkt für Würenlos und Juventina Wettingen: Die Teams trennen sich 2:2

Zunächst hatte Würenlos die Führung erzielt (36. Minute, Eronit Haliti), war dann aber durch zwei Tore (47., 70. Minute) von Juventina Wettingen in Rückstand geraten. Für Juventina Wettingen trafen: Urs Sutter und Antonio Barberio. Kurz vor Schluss, in der 82. Minute, traf Shkumbin Ajredini für Würenlos zum 2:2-Ausgleich.

Bei Würenlos erhielten Shkumbin Ajredini (68.) und Timotheo Calderone (87.) eine gelbe Karte. Bei Juventina Wettingen erhielten Yannik Brêchet (44.) und Janis Oldani (53.) eine gelbe Karte.

Der Sturm von Würenlos sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach fünf Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte.

Weiterhin liegt Würenlos an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei 13 Punkten. Würenlos hat bisher viermal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Würenlos in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Bünz-Maiengrün. Die Partie findet am 6. Mai statt (19.00 Uhr, Zinsmatten, Hägglingen).

Für Juventina Wettingen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 5. Juventina Wettingen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Juventina Wettingen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Leibstadt an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: SV Würenlos - FC Juventina Wettingen 1a 2:2 (1:0) - Tägerhard, Würenlos – Tore: 36. Eronit Haliti 1:0. 47. Urs Sutter 1:1. 70. Antonio Barberio 1:2. 82. Shkumbin Ajredini 2:2. – Würenlos: Marko Milosavac, Alban Hotnjani, Nayel Abdelhaq, Yannic Güller, Shkumbin Ajredini, Joris Engelfried, Shpëtim Ajredini, Reto Schlatter, Argetim Dzelili, Eronit Haliti, Jasin Pasoski. – Juventina Wettingen: Maurin Müller, Benjamin Kalakovic, Simon Matter, Tobias Traber, Robert Pristac, Janis Oldani, Urs Sutter, Ziar Alshekhani, Antonio Barberio, Yannik Brêchet, Shayanthan Ravindran. – Verwarnungen: 44. Yannik Brêchet, 53. Janis Oldani, 68. Shkumbin Ajredini, 87. Timotheo Calderone.

