4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Tor von Rafael Da Costa sichert Aarau das Unentschieden gegen Seengen Im Spiel zwischen Aarau und Seengen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4.

Aarau geriet zweimal in Rückstand, war selbst nie in Führung, aber holte sich dank dem Ausgleich in der 95. Minute doch noch einen Punkt.

Nach jedem der zwei Führungstore von Seengen glich Aarau direkt wieder aus. Zuletzt ging Seengen durch Kim Fischer in der 37. Minute 2:1 in Führung. Der Ausgleich für Aarau zum 4:4 fiel spät durch Rafael Da Costa. Er war in der 95. Minute erfolgreich.

Kim Fischer hatte davor in der 4. Minute zum 1:0 für Seengen getroffen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 31, als Joêl Bühler für Aarau erfolgreich war.

Über die längste Zeit, nämlich 85 Minuten, lag Seengen in Führung. Dennoch reichte es nur für einen einzigen Punkt.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Seengen erhielten Fabian Giuliani (73.) und Patrick Furrer (81.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Aarau erhielt: Domenico Sorrentino (73.)

Nach dem Unentschieden verliert Aarau einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Aarau hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Aarau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Beinwil am See 2 (Platz 13). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Nach dem Unentschieden büsst Seengen in der Tabelle ein und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 7. Das Team verliert damit einen Platz. Seengen hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Seengen geht es in einem Heimspiel gegen FC Sarmenstorf 2a (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Telegramm: FC Aarau - SC Seengen 4:4 (1:2) - Sportanlage Schachen, Aarau – Tore: 4. Kim Fischer 0:1. 31. Joêl Bühler 1:1. 37. Kim Fischer 1:2. 57. Fabian Giuliani 1:3. 64. Joêl Bühler 2:3. 77. Tim Vögeli 2:4. 81. Philippe Hennet 3:4. 95. Rafael Da Costa 4:4. – Aarau: Benjamin Spiess, Jérôme Früh, Domenico Sorrentino, Cédric Donati, Rafael Da Costa, Joel Brugues, Mirco Lüthy, Philipp Hug, David Gemperle, Timo Legler, Joêl Bühler. – Seengen: Marco Bryner, Cédric Stutz, Gian Lindenmann, Nino Vögeli, Patrick Furrer, Robin Dössegger, Kim Fischer, Samuel Ammann, Louis Gauchat, Tim Vögeli, Fabian Giuliani. – Verwarnungen: 73. Fabian Giuliani, 73. Domenico Sorrentino, 81. Patrick Furrer.

