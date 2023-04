4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Tor von Ognen Skrceski sichert Schönenwerd-Niedergösgen das Unentschieden gegen Ataspor Seon Das Resultat im Spiel zwischen Schönenwerd-Niedergösgen und Ataspor Seon lautet 2:2.

(chm)

Erst in der Schlussphase holte Schönenwerd-Niedergösgen einen Rückstand auf und rettete sich noch einen Punkt. Den Auftakt machte Ognen Skrceski, der in der 13. Minute für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Ataspor Seon traf Saharat Schaffner in der 26. Minute. Saharat Schaffner war auch gleich für die 2:1-Führung (81. Minute) für Ataspor Seon verantwortlich. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 88. Minute, als Ognen Skrceski für Schönenwerd-Niedergösgen traf.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Schönenwerd-Niedergösgen sah Luca Lehmann (75.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Ataspor Seon für Saharat Schaffner (36.) und Osman Afsar (70.).

In der Tabelle verbessert sich Schönenwerd-Niedergösgen von Rang 14 auf 12. Das Team hat einen Punkt. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Schönenwerd-Niedergösgen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Seengen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 20. April statt (20.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

In der Tabelle verliert Ataspor Seon Plätze und zwar von Rang 3 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Ataspor Seon hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Ataspor Seon geht es in einem Heimspiel gegen FC Aarau (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 20. April statt (20.15 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Ataspor 2:2 (1:1) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 13. Ognen Skrceski 1:0. 26. Saharat Schaffner 1:1. 81. Saharat Schaffner 1:2. 88. Ognen Skrceski 2:2. – Schönenwerd-Niedergö: Tiago Sergio Da Silva Brandao, Anton Wenger, Livio Salvatore, Mato Adzaga, Raffaele Pizzipaolo, Manuel David Peralta Gonzalez, Kaio Läubli Lopes, Luca Lehmann, Davide Saccullo, Renzo Rettenmund, Ognen Skrceski. – Ataspor Seon: Osman Afsar, Enes Irk, Hidayet Parlak, Salih Yelli, Hajrula Mazrek, Aytac Akyol, Ahmet Can Tapali, Ege Köseciogullari, Mehmet Oymak, Muzaffer Hatir, Saharat Schaffner. – Verwarnungen: 23. Luca Lehmann, 36. Saharat Schaffner, 70. Osman Afsar, 70. Ognen Skrceski, 70. Renzo Rettenmund, 92. Davide Saccullo – Ausschluss: 75. Luca Lehmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 04:54 Uhr.