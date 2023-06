4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Tor von Noah Bircher sichert Fislisbach das Unentschieden gegen Klingnau Das Resultat im Spiel zwischen Klingnau und Fislisbach lautet 2:2.

(chm)

Zwar lag Klingnau während 59 Minuten in Führung - dennoch reichte es lediglich für einen einzigen Punkt.

Sven Stauffer eröffnete in der 30. Minute das Skore, als er für Klingnau das 1:0 markierte. In der 51. Minute baute der gleiche Sven Stauffer die Führung für Klingnau weiter aus. Benjamin Christen sorgte in der 55. Minute für Fislisbach für den Anschlusstreffer zum 1:2. Zum Ausgleich für Fislisbach traf Noah Bircher in der 89. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Fislisbach erhielten David Strebel (27.) und Joel Wyss (78.) eine gelbe Karte. Klingnau behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Klingnau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 9. Klingnau hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Klingnau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Frick 3 (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Nach dem Unentschieden büsst Fislisbach in der Tabelle ein und liegt neu mit 17 Punkten auf Rang 5. Es verliert einen Platz. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Juventina Wettingen 1b. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Fislisbach 2 2:2 (1:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 30. Sven Stauffer 1:0. 51. Sven Stauffer 2:0. 55. Benjamin Christen 2:1. 89. Noah Bircher 2:2. – Klingnau: Kai Landös, Manuel Müller, Samuel Brügger, Livio Näf, Rafael Mutschlechner, Raphael Müller, Joshua Marti, Benjamin Brügger, Michel Baumgartner, Cédric Keller, Sven Stauffer. – Fislisbach: Joel Wyss, Antoine Pommerell, Pablo Giannini, Raphael Schmid, Lucien Würsch, David Strebel, Noah Bircher, Timothy Kiss, Simon Strebel, Noah Stucki, Benjamin Christen. – Verwarnungen: 27. David Strebel, 78. Joel Wyss.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 00:30 Uhr.