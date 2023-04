3. Liga, Gruppe 2 Tor von Marco Takac sichert Würenlingen das Unentschieden gegen Turgi Das Resultat im Spiel zwischen Würenlingen und Turgi lautet 2:2.

Turgi verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 93. Minute einen Treffer von Marco Takac zuliess. Dieser rettete damit Würenlingen einen Punkt. Den ersten Treffer der Partie hatte Marco Takac in der 18. Minute für Würenlingen geschossen. Der Ausgleich für Turgi fiel in der 40. Minute (Kevin Bamberger). Marcel Kramp traf in der 45. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Turgi.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Würenlingen sah Fehmi Sallauka (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Marco Takac (32.) und Marc Thurnherr (72.). Bei Turgi sah Dardan Ramoja (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ali Ekber Topal (57.) und Daniel Tschopp (90.).

Die Tabellensituation hat sich für Würenlingen nicht verändert. 19 Punkte bedeuten Rang 9. Würenlingen hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Würenlingen geht es auswärts gegen FC Villmergen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. April (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Der eine gewonnene Punkt hat für Turgi nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (fünf Punkte). Turgi hat bisher noch nie gewonnen. Fünfmal spielte das Team unentschieden. Zehn Spiele gingen verloren.

Turgi trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Erlinsbach 1b (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Freitag (14. April) statt (20.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Würenlingen - FC Turgi 2:2 (1:2) - Kuhgässli, Würenlingen – Tore: 18. Marco Takac 1:0. 40. Kevin Bamberger 1:1. 45. Marcel Kramp 1:2. 93. Marco Takac 2:2. – Würenlingen: Marc Thurnherr, Dominik Pieren, Muhamet Behluli, Alessandro Sagona, Blagoja Tanaskoski, Marco Takac, Michael De Sousa Reis, Kevin Häuselmann, Erzon Behluli, Lian Nyffenegger, Luis Künzi. – Turgi: Elia Steffen, Enrico Scaturro, Dardan Ramoja, Michael James Browne, Lian Mavrik, Marcel Kramp, Ali Ekber Topal, Pascal Knall, Kevin Bamberger, Daniel Tschopp, Stefan Wink. – Verwarnungen: 32. Marco Takac, 57. Ali Ekber Topal, 72. Marc Thurnherr, 90. Daniel Tschopp – Ausschlüsse: 94. Dardan Ramoja, 94. Fehmi Sallauka.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 00:13 Uhr.