4. Liga, Gruppe 3 Tor von Lirian Shala sichert Liria das Unentschieden gegen Lenzburg im Auftaktspiel Lenzburg und Liria teilen sich die Punkte zum Saisonauftakt. Das Spiel geht 2:2 aus.

Zweimal legte Lenzburg vor, zweimal glich Liria aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Aycan Osma eröffnete in der 8. Minute das Skore, als er für Lenzburg das 1:0 markierte. Gleichstand war in der 29. Minute hergestellt: Albin Avdilji traf für Liria. Aycan Osma erzielte in der 36. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Lenzburg.

In den letzten Minuten musste Lenzburg noch den Ausgleich hinnehmen. Für Liria traf Lirian Shala in der 89. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Lenzburg, nämlich für Aycan Osma (77.). Eine Verwarnung gab es für Liria, nämlich für Arsim Hetemi (83.).

Lenzburg liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Lenzburg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Juventina Wettingen 1b (Platz 11). Die Partie findet am 19. August statt (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Liria reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Liria spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Villmergen 2 (Rang 12). Diese Begegnung findet am 20. August statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Lenzburg 2 - KF Liria 2:2 (2:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 8. Aycan Osma 1:0. 29. Albin Avdilji 1:1. 36. Aycan Osma 2:1. 89. Lirian Shala 2:2. – Lenzburg: Marc Bachmann, David Kutschera, Sandar Schweikert, Kevin Kläusli, Haris Medanovic, Daniel Fernandes Figo, Tim Schmid, Tobias Steiner, Nicolas Egger, Luis Leuenberger, Aycan Osma. – Liria: Burim Kelmendi, Mergim Reka, Flamur Nuhi, Shpejtim Jetishi, Senai Bokretsion, Ervin Ilazaj, Artan Hetemi, Edion Cikaqi, Lirian Shala, Albin Avdilji, Manuell Spaqi. – Verwarnungen: 77. Aycan Osma, 83. Arsim Hetemi.

