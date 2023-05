3. Liga, Gruppe 2 Tor von Lian Mavrik sichert Turgi das Unentschieden gegen Zurzach Je ein Punkt für Turgi und Zurzach: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Tore von Mahamed Mahamud und Lukas Edelmann bedeuteten eine Zwei-Tore-Führung für Zurzach bis in die 73. Minute. Doch Turgi schaffte dank Marcel Kramp (78. Minute) und Lian Mavrik bis in die 91. Minute den Ausgleich.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Zurzach gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Turgi für Cimran Kurtisi (60.) und Stefan Wink (86.).

Turgi kann sich trotz dem Punktegewinn nicht vom Tabellenende lösen. Das Team hat nach 19 Spielen zehn Punkte auf dem Konto. Turgi hat bisher einmal gewonnen, elfmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Mit dem achtplatzierten FC Spreitenbach kriegt es Turgi im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (5. Mai) (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Für Zurzach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 10. Zurzach hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Zurzach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Mellingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Freitag (5. Mai) statt (20.15 Uhr, Barz, Zurzach).

Telegramm: FC Turgi - SC Zurzach 2:2 (0:0) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 53. Mahamed Mahamud 0:1. 73. Lukas Edelmann (Penalty) 0:2.78. Marcel Kramp 1:2. 91. Lian Mavrik 2:2. – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Adriano De Luca, Michael James Browne, Lian Mavrik, Marcel Kramp, Ali Ekber Topal, Pascal Knall, Kevin Bamberger, Almedin Qerimi, Stefan Wink. – Zurzach: Claudio Bächli, Noah Scharler, Kujtim Durmishi, Jan Georg, Loris Edelmann, Michael Binder, Mahamed Mahamud, Lukas Edelmann, Timur Kizilhan, Christian Branco, Henrique Amiguinho Coutinho. – Verwarnungen: 19. Lukas Edelmann, 60. Cimran Kurtisi, 69. Mahamed Mahamud, 85. Samir Brkic, 86. Stefan Wink, 92. Henrique Amiguinho Coutinho.

