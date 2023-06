2. Liga AFV Tor von Igor Gagulic sichert Wohlen das Unentschieden gegen Menzo Reinach Im Spiel zwischen Menzo Reinach und Wohlen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Lars Fankhauser eröffnete in der 20. Minute das Skore, als er für Menzo Reinach das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 58. Minute brachte Mergim Meholli Menzo Reinach mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Durch einen Doppelschlag rettete sich Wohlen noch einen Punkt. Eltion Shabani erzielte in Minute 85 das 1:2. Nur acht Minuten später sorgte Igor Gagulic für den Ausgleich.

Bei Menzo Reinach sah Sebastjan Nuhi (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Sebastjan Nuhi (41.) und Dario Bucher (74.). Bei Wohlen sah Telmo Alexandre Alves Ferraz (89.) die rote Karte. Gelb erhielt Gabriel Prenaj (48.).

Die Tabellensituation hat sich für Menzo Reinach nicht verändert. 29 Punkte bedeuten Rang 11. Menzo Reinach hat bisher achtmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Menzo Reinach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach dem Unentschieden büsst Wohlen in der Tabelle ein und liegt neu mit 37 Punkten auf Rang 7. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Wohlen hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Wohlen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Wohlen 2 2:2 (1:0) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 20. Lars Fankhauser 1:0. 58. Mergim Meholli 2:0. 85. Eltion Shabani (Penalty) 2:1.93. Igor Gagulic 2:2. – Menzo Reinach: Kevin Reber, Granit Kryeziu, Sebastjan Nuhi, Mateo Trgo, Rexhep Thaqi, Lars Fankhauser, Kastriot Hasanramaj, Vasfi Jusufi, Dario Bucher, Mergim Meholli, Damian Pignatelli. – Wohlen: Telmo Alexandre Alves Ferraz, Eltion Shabani, Dardan Pnishi, Anto Franjic, Tarik Zukic, Kenan Domazet, Nelson Afulike, Nermin Rogentin, Gabriel Prenaj, Chris Wiederkehr, Igor Gagulic. – Verwarnungen: 41. Sebastjan Nuhi, 48. Gabriel Prenaj, 74. Dario Bucher – Ausschlüsse: 89. Telmo Alexandre Alves Ferraz, 94. Sebastjan Nuhi.

