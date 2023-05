4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Tor von Emanuel Bahnan sichert Suryoye Wasserschloss das Unentschieden gegen Frick Das Resultat im Spiel zwischen Suryoye Wasserschloss und Frick lautet 2:2.

(chm)

Zweimal legte Frick vor, zweimal glich Suryoye Wasserschloss aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Gabriel Geissmann eröffnete in der 50. Minute das Skore, als er für Frick das 1:0 markierte. In der 70. Minute traf Tobias Schneider für Suryoye Wasserschloss zum 1:1-Ausgleich. Nicola Senn brachte Frick 2:1 in Führung (84. Minute). Der Ausgleich für Suryoye Wasserschloss zum 2:2 fiel spät durch Emanuel Bahnan. Er war in der 94. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Suryoye Wasserschloss, Giorgio Kass (4.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Frick erhielt: Rodrigo Miguel Azinheira Machado (18.)

In der Abwehr gehört Suryoye Wasserschloss zu den Besten: Total liess das Team 7 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Nach dem Unentschieden hat Suryoye Wasserschloss die Führung in der Tabelle übernommen. Es macht einen Platz gut. Das Team hat nach sieben Spielen 16 Punkte auf dem Konto. Suryoye Wasserschloss hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Suryoye Wasserschloss geht es auswärts gegen FC Merenschwand 1a (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (18.30 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Das Unentschieden bringt Frick in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 10. Frick hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es in einem Heimspiel gegen FC Kölliken 2b (Platz 13) weiter. Die Partie findet am Freitag (12. Mai) statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss - FC Frick 3 2:2 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 50. Gabriel Geissmann 0:1. 70. Tobias Schneider 1:1. 84. Nicola Senn 1:2. 94. Emanuel Bahnan 2:2. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Emanuel Bahnan, Peter Bahnan, Hanna Malke, Eufrat Özmen, Murat Bazo, Matios Bahnan, Dario Profeta, Jack Akes, Tobias Schneider, Elias Kass. – Frick: David Schraner, Andrii Donchuk, Dylan Schenker, David Schmid, Sandro Schmid, Nicola Senn, Selman Mujota, Rodrigo Miguel Azinheira Machado, Liridon Sala, Florian Cadraku, Besmir Ajredini. – Verwarnungen: 4. Giorgio Kass, 18. Rodrigo Miguel Azinheira Machado.

