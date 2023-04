3. Liga, Gruppe 1 Tor von Daniel Koch sichert Rupperswil das Unentschieden gegen Entfelden Rupperswil und Entfelden spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Erst in den allerletzten Minuten fielen in dieser Partie die Tore. In der 87. Minute schoss Luca Furrer das 0:1. Nur gerade drei Minuten später (90.) schaffte Rupperswil den Ausgleich, als Daniel Koch erfolgreich war.

Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Manuel Dietiker (35.) und Loris Raposo (92.). Gelbe Karten gab es bei Entfelden für Gil (27.) und Alessandro Busto (52.).

Die Tabellensituation hat sich für Rupperswil nicht verändert. 17 Punkte bedeuten Rang 10. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Rupperswil geht es zuhause gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (14. April) (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 7. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Freitag (14. April) statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Rupperswil - FC Entfelden 1:1 (0:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 87. Luca Furrer 0:1. 90. Daniel Koch 1:1. – Rupperswil: Mykola Fokin, Luis Wyrsch, Daniel Koch, Alessio Melis, Erion Rrafshi, Joël Hauser, Claudio Ott, Loris Raposo, Corsin Wildi, Valdrin Dvorani, Manuel Dietiker. – Entfelden: Roger Küng, Aris Montagnolo, Juan Carlos Brugger, Gil (Gilberlandio Hemmi), Michael Wälty, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Sascha Vogel, Dario Picciolo, Alessandro Busto, Tiziano Battaglini. – Verwarnungen: 27. Gil, 35. Manuel Dietiker, 52. Alessandro Busto, 92. Loris Raposo.

