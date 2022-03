4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Tor von Cristian Mota Rodrigues sichert Turgi das Unentschieden gegen Gränichen Im Spiel zwischen Turgi und Gränichen hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Turgi in der 88. Minute.

Gränichen war zwischenzeitlich mit 3:1 (66. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 54. Minute erzielte Levin Knörr für Gränichen die 2:1-Führung. Pascal Widmer sorgte in der 66. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Gränichen. Die 74. Minute brachte für Turgi den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Cristian Mota Rodrigues. Für den späten Ausgleich für Turgi sorgte Cristian Mota Rodrigues, der in der 88. Minute das Tor zum 3:3 erzielte. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Auch Turgi war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (13. Minute).

Bei Gränichen erhielten Jonathan Luna Leyes (41.), Stefan Rajic (81.) und Vatan Berisha (91.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Turgi für Qendrim Beqiraj (45.) und Florian Prano (61.).

Turgi rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 9. Das Team hat zwei Punkte. Turgi hat bisher nur unentschieden gespielt, und zwar zweimal.

Turgi tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Villmergen 2a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Gränichen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat vier Punkte. Gränichen hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Gränichen geht es zuhause gegen SC Seengen 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 1. April statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Turgi 1b - FC Gränichen 2 3:3 (1:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 13. Luca Maina 1:0. 24. Alain Gautschi 1:1. 54. Levin Knörr 1:2. 66. Pascal Widmer 1:3. 74. Cristian Mota Rodrigues 2:3. 88. Cristian Mota Rodrigues 3:3. – Turgi: Biagio Anzalone, Christian Richner, Adrian Vogt, Qendrim Beqiraj, Claudio Mancuso, Sergio Passalacqua, Nicolo Vicari, Cristian Mota Rodrigues, Florian Prano, Luca Maina, Andrea Utrio. – Gränichen: Jonas Hurter, Vatan Berisha, Alberto Caamano Rodriguez, Joris Fehlmann, Jonathan Luna Leyes, Cosmo Lavorato, Radomir Vasic, Pascal Widmer, Levin Knörr, Joël Hürlimann, Alain Gautschi. – Verwarnungen: 41. Jonathan Luna Leyes, 45. Qendrim Beqiraj, 61. Florian Prano, 81. Stefan Rajic, 91. Vatan Berisha.

