3. Liga, Gruppe 2 Tomislav Bajo führt Küttigen mit drei Toren zum Sieg gegen Spreitenbach Küttigen setzt seine Siegesserie auch gegen Spreitenbach fort. Das 4:0 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Julijan Todorovic schoss Küttigen in der 19. Minute zur 1:0-Führung. Küttigen baute die Führung in der 22. Minute (Tomislav Bajo) weiter aus (2:0). Mit einem weiteren Tor erhöhte Tomislav Bajo für Küttigen auf 3:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade acht Minuten. Tomislav Bajo war es auch, der in der 57. Minute Küttigen weiter in Führung brachte. Sein dritter Treffer in Folge bedeutete das 4:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Spreitenbach. Bei Küttigen erhielten Etienne Michot (64.) und Julijan Todorovic (77.) eine gelbe Karte.

Küttigen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.2 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Küttigen nicht verändert. 32 Punkte bedeuten Rang 4. Küttigen hat bisher zehnmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Küttigen auswärts mit FC Tägerig (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Für Spreitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 5. Spreitenbach hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Spreitenbach spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Zurzach (Rang 11). Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Küttigen 1a - FC Spreitenbach 4:0 (3:0) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 19. Julijan Todorovic 1:0. 22. Tomislav Bajo 2:0. 30. Tomislav Bajo 3:0. 57. Tomislav Bajo 4:0. – Küttigen: El Mehdi Couche, Noel Walpoth, Michael Stampfli, Elmin Osmanovic, Etienne Michot, Julijan Todorovic, Franjo Bajo, Adrian Geiser, Jan Rossi, Silvan Otto, Tomislav Bajo. – Spreitenbach: Isen Veselji, Ahmet Sarican, Alessandro Pierro, Enes Bunjaku, Alemin Isaki, Rohat Nur, Elvir Salihu, Vilson Doda, Xhemail Rulani, Remo Ducret, Burim Lufi. – Verwarnungen: 29. Enes Bunjaku, 34. Burim Lufi, 61. Xhemail Rulani, 64. Etienne Michot, 71. Remo Ducret, 77. Julijan Todorovic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2023 21:36 Uhr.