3. Liga, Gruppe 2 Tägerig setzt Siegesserie auch gegen Mutschellen fort – Bleart Rrahmani trifft zum Sieg Tägerig setzt seine Siegesserie auch gegen Mutschellen fort. Das 2:1 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge( in vier Spielen).

Der Siegtreffer für Tägerig gelang Bleart Rrahmani in der 67. Minute. In der 5. Minute hatte Carlos Alberto Martins Alves Tägerig in Führung gebracht. Der Ausgleich für Mutschellen fiel in der 13. Minute durch Nic Oberholzer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jan Matt von Mutschellen erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Tägerig von Rang 5 auf 4. Das Team hat neun Punkte. Tägerig hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Tägerig spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Mellingen 1 (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (4. September) (18.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Mutschellen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 12. Das Team hat zwei Punkte. Mutschellen hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Mutschellen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Kappelerhof (Platz 9). Das Spiel findet am Samstag (4. September) statt (20.00 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Mutschellen 2 - FC Tägerig 1 1:2 (1:1) - Burkertsmatt, Widen – Tore: 5. Carlos Alberto Martins Alves 0:1. 13. Nic Oberholzer 1:1. 67. Bleart Rrahmani 1:2. – Mutschellen: Ramon Zubler, Saviano D Incau, Nico Jud, Daniele Garofalo, Chris Simone, Gianluca Costa, Pascal Hügli, Marco Lo Presti, Fabio Costa, Jan Matt, Nic Oberholzer. – Tägerig: Sven Aegerter, Daniel Peterhans, Rafael Annen, Michael Truniger, Raphael Zehnder, Fabio Manuel Pereira Ribeiro, Pedro Loureiro Da Costa, Carlos Alberto Martins Alves, Simone Gehrig, Bleart Rrahmani, Alessandro Locatelli. – Verwarnungen: 82. Jan Matt.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Mutschellen 2 - FC Tägerig 1 1:2, FC Wettingen 2 - FC Villmergen 1 2:7

Tabelle: 1. FC Frick 1a 4 Spiele/12 Punkte (14:3). 2. FC Baden 1897 2 4/9 (16:2), 3. FC Bremgarten 1 4/9 (14:8), 4. FC Tägerig 1 4/9 (9:10), 5. FC Würenlingen 1 3/6 (8:3), 6. FC Neuenhof 1 4/6 (8:12), 7. FC Villmergen 1 4/6 (12:6), 8. SV Würenlos 1 4/5 (6:6), 9. FC Kappelerhof 3/4 (5:9), 10. FC Wettingen 2 3/3 (7:14), 11. FC Muri 2 4/3 (10:9), 12. FC Mutschellen 2 4/2 (3:5), 13. FC Mellingen 1 4/1 (7:12), 14. FC Döttingen 3/0 (2:22).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Datenstand: 01.09.2021 23:10 Uhr.