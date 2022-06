3. Liga, Gruppe 2 Tägerig mit drei Punkten auswärts gegen Neuenhof – Leon Beck mit Siegtor Tägerig behielt im Spiel gegen Neuenhof am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Tägerig holte gegen Neuenhof zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Admir Kjerimi eröffnete in der 14. Minute das Skore, als er für Neuenhof das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Tägerig fiel in der 33. Minute (Francisco José Henriques Alves Frade). Jan Voser brachte Neuenhof 2:1 in Führung (51. Minute).

In der 53. Minute traf Sandro Nohl für Tägerig zum 2:2-Ausgleich. Leon Beck sorgte in der 74. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Tägerig. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Tägerig erhielten Arber Veliu (83.) und Emra Nuhiji (92.) eine gelbe Karte. Bei Neuenhof erhielten Shkendim Pireva (71.) und Varis Xhemaili (85.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Neuenhof kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 65 Gegentore in 25 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 10).

Tägerig rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 9. Tägerig hat bisher neunmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Tägerig geht es in einem Heimspiel gegen FC Muri 2 (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Für Neuenhof hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 8. Neuenhof hat bisher elfmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Neuenhof geht es auswärts gegen FC Kappelerhof (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Neuenhof 1 - FC Tägerig 1 2:3 (1:1) - Stausee, Neuenhof – Tore: 14. Admir Kjerimi 1:0. 33. Francisco José Henriques Alves Frade 1:1. 51. Jan Voser 2:1. 53. Sandro Nohl 2:2. 74. Leon Beck 2:3. – Neuenhof: Fitim Rexhepi, Enrico Toma Turrion, Florent Kabashi, Varis Xhemaili, Rexhep Ibrahimi, Dario Giacomo, Shkendim Pireva, Kreshnik Avdyli, Jan Voser, Daim Pnishi, Admir Kjerimi. – Tägerig: Simon Flückiger, Marcel Hilpert, Robin Kohler, Alessandro Locatelli, Michael Truniger, Sven Humbel, Roman Lips, Simone Gehrig, Emra Nuhiji, Sandro Nohl, Francisco José Henriques Alves Frade. – Verwarnungen: 71. Shkendim Pireva, 83. Arber Veliu, 85. Varis Xhemaili, 92. Emra Nuhiji.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2022 15:32 Uhr.