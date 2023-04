3. Liga, Gruppe 2 Tägerig holt sich drei Punkte gegen Spreitenbach – Yunus Hamurtekin mit Siegtor Tägerig gewinnt am Freitag zuhause gegen Spreitenbach 2:1.

Der Siegtreffer für Tägerig gelang Yunus Hamurtekin in der 64. Minute. In der 31. Minute hatte Yunus Hamurtekin Tägerig in Führung gebracht. Der Ausgleich für Spreitenbach fiel in der 33. Minute durch Xhemail Rulani.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Tägerig erhielten Marcel Hilpert (66.) und Carlos Alberto Martins Alves (83.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Spreitenbach.

Tägerig bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 17 Punkte bedeuten Rang 11. Tägerig hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Tägerig spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kappelerhof (Platz 7). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (14.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Spreitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 8. Spreitenbach hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Spreitenbach in einem Heimspiel mit FC Turgi (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 5. Mai statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Tägerig - FC Spreitenbach 2:1 (1:1) - Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig – Tore: 31. Yunus Hamurtekin 1:0. 33. Xhemail Rulani (Penalty) 1:1.64. Yunus Hamurtekin 2:1. – Tägerig: Jonas Simon, Marcel Hilpert, Robin Kohler, Michael Truniger, Pedro Loureiro Da Costa, Joao Martins Costa, Francesco Zanatta, Simone Gehrig, Pascal Meyer, Carlos Alberto Martins Alves, Yunus Hamurtekin. – Spreitenbach: Isen Veselji, Ahmet Sarican, Alessandro Pierro, Agon Haxhija, Alemin Isaki, Elvir Salihu, Francesco Procopio, Burim Lufi, Gentian Morina, Sadulla Lufi, Xhemail Rulani. – Verwarnungen: 66. Marcel Hilpert, 83. Carlos Alberto Martins Alves.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.04.2023 18:41 Uhr.