4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2

Birmenstorf Durchgehalten bis «Switzerland»: Vor achtzig Jahren stürzt ein britisches Kampfflugzeug in der Region Baden ab

Am 15. April 1943 attackieren die Nazis über Deutschland einen Bomber der Air Force. Schwer beschädigt schafft er es über die Grenze in die Schweiz. Die fünfköpfige Crew springt ab und landet mit Fallschirmen in der Region Baden.