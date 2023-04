4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Suryoye Wasserschloss mit Auswärtssieg bei Fislisbach – Tobias Schneider trifft zum Sieg Suryoye Wasserschloss gewinnt am Samstag auswärts gegen Fislisbach 1:0.

Das einzige Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: In der 4. Minute schoss Tobias Schneider das 1:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gabriel Alacam von Suryoye Wasserschloss erhielt in der 52. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Suryoye Wasserschloss zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 0.8 Tore pro Partie (Rang 1).

Dank dem Sieg führt Suryoye Wasserschloss neu die Tabelle an. Nach sechs Spielen hat das Team 15 Punkte. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Für Suryoye Wasserschloss ist es der zweite Sieg in Serie.

Suryoye Wasserschloss spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Frick 3 (Rang 10). Die Partie findet am 7. Mai statt (13.30 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Nach der Niederlage büsst Fislisbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 7. Fislisbach hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es auswärts gegen FC Kölliken 2b (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 6. Mai statt ( Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Suryoye Wasserschloss 0:1 (0:1) - Esp, Fislisbach – Tor: 4. Tobias Schneider 0:1. – Fislisbach: Joel Wyss, Benjamin Christen, Noah Policke, Antoine Pommerell, Christian Metral, Lucien Würsch, Mino Klamer, Timothy Kiss, Simon Strebel, Noah Stucki, Ramon Wyss. – Suryoye Wasserschlos: Markus Sahdo, Emanuel Bahnan, Devin Petrus, Gabriel Alacam, Giorgis Yacoub, Ahrun Be Kascho, Antonio Kass Abdulahad, Scharbel Gösteris, Dario Profeta, Tobias Schneider, Murat Bazo. – Verwarnungen: 52. Gabriel Alacam.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

