4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Suryoye Wasserschloss bezwingt Brugg Suryoye Wasserschloss behielt im Spiel gegen Brugg am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 1:1.

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Suryoye Wasserschloss das erste Tor der Partie gelang. Antonio Kass Abdulahad traf in der 77. Minute zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Filip Petrovic traf in der 92. Minute für Suryoye Wasserschloss zum Ausgleich.

Bei Brugg erhielten Rinhard Dushaj (40.), Fabian Müller (57.) und Bojan Nikleski (67.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Suryoye Wasserschloss, nämlich für Samuel Kass (71.).

Nach dem dritten Spiel steht Suryoye Wasserschloss auf dem zweiten Rang. Suryoye Wasserschloss bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Juventina Wettingen. Die Partie findet am 2. April statt (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Nach dem zweiten Spiel steht Brugg auf dem zehnten Rang. Brugg spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Kölliken 2b (Platz 8). Die Partie findet am 8. April statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Suryoye Wasserschloss 1 - FC Brugg 2 1:1 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 77. Antonio Kass Abdulahad 1:0. 92. Filip Petrovic (Penalty) 1:1. – Suryoye Wasserschlos: Youssef Chukro, Emanuel Bahnan, Peter Bahnan, Devin Petrus, Antonio Kass Abdulahad, Matios Bahnan, Sleman Josef, Georges Bahnan, Scharbel Gösteris, Tobias Schneider, Elias Kass. – Brugg: Fabian Müller, Joel Meyer, Bojan Nikleski, Filip Petrovic, Rolandas Ivanauskas, Redon Maliqi, Sebastian Marku, Joel Strebel, Rinhard Dushaj, Leo Melcore, Mike Schönauer. – Verwarnungen: 40. Rinhard Dushaj, 57. Fabian Müller, 67. Bojan Nikleski, 71. Samuel Kass.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

