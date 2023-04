4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Suhr verliert gegen Seriensieger Masis Aarau Masis Aarau reiht Sieg an Sieg: Gegen Suhr hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Serie( in fünf Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 5:1

Suhr erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Caglar Sekmec ging das Team in der 6. Minute in Führung. Sascha Salzmann glich in der 28. Minute für Masis Aarau aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Masis Aarau auf. Das Team schoss ab der 36. Minute noch vier weitere Tore, während Suhr kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Masis Aarau waren: Sascha Salzmann (2 Treffer), Marco De Giorgi (1 Treffer), Ivan Lopez Arias (1 Treffer) und Armen Destici (1 Treffer). Einziger Torschütze für Suhr war: Caglar Sekmec (1 Treffer).

Bei Masis Aarau erhielten Andrea Ussia (34.), Andrea D Onofrio (73.) und Luca Franek (94.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Suhr erhielt: Zoran Filipovic (56.)

Mit einem Tore-Schnitt von 4.6 Toren pro Spiel ist Masis Aarau bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Suhr kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Unverändert liegt Masis Aarau auf Rang 3. Das Team hat zwölf Punkte. Masis Aarau feiert mit dem Sieg gegen Suhr bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Masis Aarau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 6). Die Partie findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Suhr steht in der Tabelle neu auf Rang 13 (zuvor: 12). Das Team hat einen Punkt. Für Suhr war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Suhr verlor zudem erstmals zuhause.

Suhr tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Aarburg an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 28. April (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Masis Aarau - FC Suhr 2 5:1 (3:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 6. Caglar Sekmec 0:1. 28. Sascha Salzmann 1:1. 36. Ivan Lopez Arias 2:1. 46. Armen Destici 3:1. 74. Marco De Giorgi 4:1. 88. Sascha Salzmann 5:1. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Stefan Hadad, Luca Franek, Andry Gutiérrez, Andrea Ussia, Sascha Salzmann, Marco Patane, Andrea D Onofrio, Dejan Risonjic, Ivan Lopez Arias, Armen Destici. – Suhr: Hüseyincan Cöcelli, Mahdi Abdullahi, Aytac Cöcelli, Bledar Arifaj, Ali Sina Ahmadi, Yared Daniel, Ömer Faruk Turan, Zoran Filipovic, Omar De Marco, Tobia Graziosi, Caglar Sekmec. – Verwarnungen: 34. Andrea Ussia, 56. Zoran Filipovic, 73. Andrea D Onofrio, 94. Luca Franek.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

