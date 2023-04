2. Liga AFV Suhr stolpert gegen Fislisbach – Siegtreffer in 84. Minute Überraschender Sieg für Fislisbach: Das Team auf Tabellenrang 9 hat am Mittwoch die deutlich besser klassierte Mannschaft von Suhr (1. Rang) auswärts 2:1 geschlagen.

Fislisbach geriet zunächst in Rückstand, als Noaim Bayazi in der 23. Minute die zwischenzeitliche Führung für Suhr gelang. In der 53. Minute glich Fislisbach jedoch aus und ging in der 84. Minute in Führung. Torschützen waren Yannic Frei und Sem Yildiz.

Bei Suhr sah Emir Sinanovic (89.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Serkan Topal (50.) und Emir Sinanovic (66.). Die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Pasquale Guzzo (30.)

Fislisbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 7. Fislisbach hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Frick (Platz 10). Die Partie findet am 11. April statt (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Trotz der Niederlage bleibt Suhr auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 35 Punkte auf dem Konto. Suhr hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Suhr bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Sarmenstorf. Das Spiel findet am 12. April statt (20.15 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Suhr - FC Fislisbach 1:2 (1:0) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 23. Noaim Bayazi 1:0. 53. Yannic Frei (Penalty) 1:1.84. Sem Yildiz 1:2. – Suhr: Adis Imsirovic, Steve Ejims, Gabriell Berisha, Rocco Costantino, Loris Desando, Diego de Faveri, Sven Käser, Ahmet Ceker, Serkan Topal, Davut Bektas, Noaim Bayazi. – Fislisbach: Leandro Russo, Justin Comas, Raphael Pfister, Pasquale Guzzo, Brian Bosshard, Slobodan Stoilovski, Lukas Hövel, Kristian Popov, Yannic Frei, Arbnor Berisha, Ryan Allmann. – Verwarnungen: 30. Pasquale Guzzo, 50. Serkan Topal, 66. Emir Sinanovic – Ausschluss: 89. Emir Sinanovic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2023 09:44 Uhr.