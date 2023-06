2. Liga AFV Suhr setzt Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort – Entscheidung in der Schlussminute Suhr setzt seine Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Suhr drehte das Spiel in den letzten -4 Minuten, als Suhr zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Diego de Faveri in der 94. Minute erfolgreich, dann traf Rocco Costantino vier Minuten später zum 3:2. Sascha Studer hatte mit dem ersten Tor der Partie (41. Minut.) schönenwerd-Niedergösgen 1:0 in Führung gebracht. In der 55. Minute traf Steve Ejims für Suhr zum 1:1-Ausgleich. Miguel Peralta traf in der 83. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Schönenwerd-Niedergösgen.

Bei Schönenwerd-Niedergösgen sah Dominik Nünlist (65.) die rote Karte. Gelb erhielt Dominik Nünlist (10.). Bei Suhr erhielten Michael Koch (51.) und Rocco Costantino (98.) eine gelbe Karte.

Dass Suhr viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 26 Spielen hat Suhr durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Suhr nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 26 Spielen hat das Team 54 Punkte. Für Suhr ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Suhr ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 49 Punkten auf Rang 4. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher 15mal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Schönenwerd-Niedergösgen ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Suhr 2:3 (1:0) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 41. Sascha Studer 1:0. 55. Steve Ejims 1:1. 83. Miguel Peralta 2:1. 94. Diego de Faveri 2:2. 98. Rocco Costantino 2:3. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Raphael Malundama, Michael Ludäscher, Luca Liloia, Fabio Lo Priore, Dominik Nünlist, Stephane Malundama, Michal Kreva, Simon Bürge, Sascha Studer, Miguel Peralta. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Rocco Costantino, Gabriell Berisha, Angelo Petralito, Michael Koch, Ahmet Ceker, Sven Käser, Steve Ejims, Davut Bektas, Goran Antic. – Verwarnungen: 10. Dominik Nünlist, 51. Michael Koch, 98. Rocco Costantino – Ausschluss: 65. Dominik Nünlist.

