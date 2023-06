2. Liga AFV Suhr setzt Siegesserie auch gegen Oftringen fort Oftringen lag gegen Suhr deutlich vorne, nämlich 3:0 (17. Minute) - und verlor dennoch. Suhr feiert einen 5:3-Heimsieg.

(chm)

Durch Tore von Ali Sahin Ozan (8.) und Marc Leuppi (17.) zudem trafen die Gegner einmal ins eigene Gehäuse. Ging Oftringen bis in die 17. Minute mit 3:0 in Führung. Der Drei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Suhr: In der 33. Minute verkleinerte Michael Koch den Rückstand von Suhr auf 1:3. Pechvogel Kevin Müller traf in der 47. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Suhr zum 2:3 bedeutete. Gleichstand war in der 75. Minute hergestellt: Thomas Wernli traf für Suhr.

Goran Antic schoss Suhr in der 79. Minute zur 4:3-Führung. In der 89. Minute erhöhte Timo Klaus auf 5:3 für Suhr.

Bei Oftringen sah Nikos Giannoudis (72.) die rote Karte. Gelb erhielt Nikos Giannoudis (55.). Bei Suhr erhielten Gabriell Berisha (16.), Michael Koch (39.) und Davut Bektas (78.) eine gelbe Karte.

Suhr hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Oftringen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 25 Spielen, in denen die Defensive 75 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Der Sieg bringt Suhr an die Spitze Das Team hat nach 25 Spielen 51 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Für Suhr ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Suhr auswärts gegen das zweitplatzierte Team FC Schönenwerd-Niedergösgen zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (17.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Oftringen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Oftringen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Oftringen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Brugg (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (17.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Suhr - FC Oftringen 5:3 (1:3) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 5. Eigentor (Rocco Costantino) 0:1.8. Ali Sahin Ozan 0:2. 17. Marc Leuppi 0:3. 33. Michael Koch 1:3. 47. Eigentor (Kevin Müller) 2:3.75. Thomas Wernli 3:3. 79. Goran Antic 4:3. 89. Timo Klaus 5:3. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Gabriell Berisha, Rocco Costantino, Loris Desando, Michael Koch, Sven Käser, Ahmet Ceker, Steve Ejims, Davut Bektas, Noaim Bayazi. – Oftringen: Daniel Kasanga, Simone Marino, Kevin Müller, Alessio Murabito, Nikos Giannoudis, Raffaele Roca, Luca Costa Baiao, Dario Pizzolante, Ali Sahin Ozan, Dominik Sieber, Marc Leuppi. – Verwarnungen: 16. Gabriell Berisha, 39. Michael Koch, 55. Nikos Giannoudis, 78. Davut Bektas – Ausschluss: 72. Nikos Giannoudis.

