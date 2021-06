2. Liga AFV Suhr mit Sieg gegen Niederwil Suhr behielt im Spiel gegen Niederwil am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Suhr: Timo Klaus brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Tomislav Bajo erhöhte in der 42. Minute zur 2:0-Führung für Suhr. Ensar Biqkaj baute in der 63. Minute die Führung für Suhr weiter aus (3:0). In der 75. Minute sorgte Oliver Allenspach noch für Resultatkosmetik für Niederwil. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Suhr machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 2. Suhr hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Suhr auf fremdem Terrain mit FC Kölliken (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 25. Juni statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Nach der Niederlage büsst Niederwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 4. Niederwil hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Wettingen. Die Partie findet am 25. Juni statt (20.15 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Suhr - FC Niederwil 3:1 (2:0) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 7. Timo Klaus 1:0. 42. Tomislav Bajo 2:0. 63. Ensar Biqkaj 3:0. 75. Oliver Allenspach 3:1. – Suhr: Dominik Stutzer, Mirza Lasic, Thomas Wernli, Yusuf Camkiran, Rishijah Uthayabalan, Davut Bektas, Sven Käser, Timo Klaus, Fatlum Zeqiraj, Serkan Topal, Tomislav Bajo. – Niederwil: Raphael Ott, Martin Bräuer, Oliver Allenspach, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Simon Haas, Marino Feurer, Raphael Peterhans, Joel Rey, Patrick Meyer, Andreas Habegger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Gontenschwil - FC Mutschellen 1:0, FC Rothrist - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2:0, FC Othmarsingen - FC Fislisbach 3:0, FC Lenzburg - FC Kölliken 0:0, FC Suhr - FC Niederwil 3:1, FC Oftringen - FC Sarmenstorf 0:3, FC Wettingen - FC Wohlen 2 1:2

Tabelle: 1. FC Mutschellen 27 Spiele/27 Punkte (31:19). 2. FC Suhr 27/24 (39:22), 3. FC Wettingen 27/23 (27:22), 4. FC Niederwil 27/22 (30:27), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 28/22 (39:24), 6. FC Wohlen 2 27/20 (26:23), 7. FC Fislisbach 27/19 (22:23), 8. FC Oftringen 27/18 (25:35), 9. FC Sarmenstorf 27/18 (26:25), 10. FC Gränichen 27/17 (28:30), 11. FC Kölliken 27/14 (29:38), 12. FC Gontenschwil 27/13 (24:25), 13. FC Lenzburg 27/13 (16:23), 14. FC Othmarsingen 27/12 (24:43), 15. FC Rothrist 27/11 (19:26).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.06.2021 20:36 Uhr.