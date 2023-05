2. Liga AFV Suhr lässt sich von Frick kein Bein stellen Sieg für den Tabellenvierten: Suhr lässt am Freitag zuhause beim 3:2 gegen Frick (Rang 12) nichts anbrennen.

Frick ging zunächst in Führung, als Gian Luca Venzin in der 38. Minute traf. Dann glich aber Steve Ejims (49.) für Suhr aus. Michael Koch in der 72. Minute und Davut Bektas in der 78. Minute brachten Suhr sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Frick noch auf 2:3 heran. Kastriot Berisha war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 84. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Frick erhielten Valentin Schmid (21.), Manuel Meier (72.) und Alain Saner (84.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Suhr, Steve Ejims (59.) kassierte sie.

Die Offensive von Suhr hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg übernimmt Suhr die Tabellenführung. Nach 24 Spielen hat das Team 48 Punkte. Das Team verbessert sich um drei Plätze. Suhr hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Suhr zuhause mit FC Oftringen (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Mit der Niederlage rückt Frick in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 13. Für Frick war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Schönenwerd-Niedergösgen kriegt es Frick als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Suhr - FC Frick 3:2 (0:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 38. Gian Luca Venzin 0:1. 49. Steve Ejims 1:1. 72. Michael Koch (Penalty) 2:1.78. Davut Bektas 3:1. 84. Kastriot Berisha 3:2. – Suhr: Dominik Stutzer, Angelo Petralito, Rocco Costantino, Loris Desando, Thomas Wernli, Michael Koch, Sven Käser, Ahmet Ceker, Steve Ejims, Davut Bektas, Goran Antic. – Frick: Samuel Haenni, Valentin Schmid, Kastriot Berisha, Marco Boss, Manuel Meier, Gian Luca Venzin, Lars Weidmann, Raphael Leuthard, Alain Saner, Kilian Weiss, Cyrill Vogel. – Verwarnungen: 21. Valentin Schmid, 59. Steve Ejims, 72. Manuel Meier, 84. Alain Saner.

